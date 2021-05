Real Madrid empató 2-2 con Sevilla en un partido intenso y con polémicas correspondiente a la fecha 35 de LaLiga Santander. Los merengues consiguieron el segundo gol sobre el final y mantienen las esperanzas de pelear por el título. Sin embargo, Zinedine Zidane quedó muy incómodo por el arbitraje de Martínez Munuera.

Sobre el minuto 76 se generó la polémica del partido, pues el balón tocó el brazo de Eder Militao dentro del área de Real Madrid, que salió jugando de contra y Karim Benzema fue trabado por Bono dentro de su área. El árbitro Munuera revisó el VAR y decretó penal a favor del Sevilla. Zidane desde la zona técnica se mostró asombrado.

Ivan Rakitic transformó el penal el gol y Sevilla pasó adelante en el marcador. Zinedine Zidane brindó declaraciones tras el pitazo final. “No entiendo nada. Si hay mano de Militao es mano del Sevilla también. No me ha convencido lo que me ha dicho. Nunca hablo de árbitro, pero hoy estoy enfadado. Al final es lo que hay, no vamos a cambiar nada. Estoy contento con mi partido, merecimos más porque la segunda parte fue espectacular”, dijo ‘Zizou’ en rueda de prensa.

Pone paños fríos

A pesar de su incomodidad, Zidane no entró en detalles sobre los árbitros y solo se concentra en lo que hará el Real Madrid en estas tres últimas fechas de LaLiga Santander. “No voy a hablar más de eso. Ya lo hemos hablado. Me tiene que explicar el árbitro las reglas de la mano, pero ya está. Vamos a pelear a muerte hasta el final”, indicó.

Con este resultado, Real Madrid sumó 75 puntos y quedó segundo en la tabla de posiciones, detrás del líder Atlético de Madrid que tiene dos unidades más. Mientras que el Barcelona quedó en el tercer lugar y sigue peleando la temporada de LaLiga Santander. La próxima fecha, Zidane y su plantel enfrentarán a Granada este jueves 13 de mayo desde las 15:00 horas.

Conforme a los criterios de Saber más