La pelea entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto no pasó desapercibido por aquellos que velan por Boca Juniors. Juan Román Riquelme, exfutbolista y actual vicepresidente del ‘Xeneize’, declaró sobre este tema que viene acaparando la atención de los hinchas del fútbol.

Según informó TyC Sports, Riquelme se acercó a las instalaciones del hotel de concentración y tuvo una charla con Carlos Zambrano y Benedetto. En la conversación, el exjugador precisó: “le faltaron el respeto al hincha”.

Asimismo, sostuvo que “esto no es boxeo” y que “los domingos tienen que tener hermandad”. Tras finalizar su cruce, no se descarta que la institución tome cartas en el asunto y aplique medidas disciplinarias con ‘El Kaiser’ y ‘El pipa’.

QUÉ DIJO EL DT DE BOCA TRAS LA PELEA DE ZAMBRANO Y BENEDETTO

Tras culminar el partido contra Racing, ‘El negro’ Ibarra fue consultado por la prensa sobre la pelea que fue duramente criticado por los hinchas.

“Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué. No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, deben haber discusiones”, reconoció Ibarra.