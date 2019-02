River Plate vs. Rosario Central ENVIVO: horarios y canales para ver la Superliga Argentina

River Plate vs. Rosario Central se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 14 de febrero, por la fecha 15 de la Superliga Argentina en el estadio Gigante de Arroyito en búsqueda de su cuarto triunfo consecutivo bajo el mando de Marcelo Gallardo. El partido será transmitido vía TNT Sports en Argentina; mientras en otros países de Latinoamérica será vpor FOX Sports 2.

El Comercio te traerá la mayor información sobre la Superliga Argentina, para no perderte a detalles los goles, videos, jugadas polémicas, estadísticas y más. Para ver fútbol en vivo y en directo puedes hacerlo por aplicaciones móviles y páginas por Internet.

La Banda no contará en este encuentro contra el aliento de toda su gente en las tribunas debido a que no se permitirá el público visitante. Por su parte, el Canalla, dirigido por Edgardo Bauza, no ha logrado ganar en lo que va del año, ya que lleva dos derrotas y un empate.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Rosario Central?

Perú: 7:00 pm.

Colombia: 7:00 pm.

Ecuador: 7:00 pm.

Venezuela: 8:00 pm.

Bolivia: 8:00 pm.

Argentina: 9:00 pm.

Chile: 9:00 pm.

Uruguay: 9:00 pm.

Paraguay: 9:00 pm.

Brasil: 10:00 pm.

México: 6:00 pm.

España: 1:00 am. (14 de febrero)

¿Qué canales transmiten el River Plate vs. Rosario Central por Superliga Argentina?