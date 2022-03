Con goles de Luis Díaz (39′), Miguel Borja (72′) y Mateus Uribe (90′), la selección Colombia venció 3-0 a Bolivia y mantiene sus escasas opciones de alcanzar el quinto lugar, que brinda el cupo al repechaje. Para que puedan jugar la repesca, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda está obligado a ganar en la última fecha y esperar otros resultados.

Colombia visita a Venezuela, equipo que ya no tiene nada por jugar, pero no querrá perder ante sus hinchas. El triunfo debe ser sí o sí, pero deberán esperar que la selección peruana no gane a Paraguay en Lima. Colombia no tiene posibilidad alguna de clasificar de forma directa.

Con la considerada para muchos la mejor generación de futbolistas colombianos, el elenco cafetero logró clasificar a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. En el primero llegaron a cuartos de final, mientras que en el último alcanzaron octavos.

Tras el triunfo ante Bolivia, Reinaldo Rueda señaló: “Nos queda un juego muy difícil. Estamos conscientes de que en esta clasificatoria hasta el último segundo no hay nada escrito”.

“El próximo es otro juego el consolidar a este equipo, darles la confianza para afrontar partidos difíciles. Ahora pensamos en Venezuela y en un equipo que haga un buen trabajo”, agregó el DT, quien inició las Eliminatorias dirigiendo a Chile.

