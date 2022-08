Sevilla vs. Osasuna en vivo: canal de transmisión por LaLiga Santander

Todo lo listo para el inicio de LaLiga Santander. Sevilla vs. Osasuna EN VIVO Y EN DIRECTO serán los encargados de abrir este viernes 12 de agosto la Liga en El Sadar. Te podrás enterar de todas las incidencias a través del minuto a minuto en la web de El Comercio.

El conjunto dirigido por Arrasate comenzará una nueva andadura en LaLiga Santander, tras un verano en el que sus pupilos han sido capaces de mostrar lo mejor y lo peor durante sus encuentros amistosos en ocho citas.

“El equipo llega ilusionado, esperanzado y con ganas. Veremos el nivel que damos, y estamos con esa incertidumbre porque después de una pretemporada nunca sabes cómo estás”, ha afirmado Arrasate durante la rueda de prensa previa al choque.

La idea de juego y los pilares del equipo permanecen intactos tras un par de meses en los que los navarros han tomado fuerzas para una temporada ilusionante. Su décima posición el año pasado sirve al equipo para marcarse un puesto más ambicioso.

SEVILLA VS. OSASUNA: A QUÉ HORA JUEGAN

Perú: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

El Sevilla inicia en Pamplona una temporada en la que el objetivo principal es seguir en la zona alta de la clasificación con la intención a la conclusión del torneo liguero de meterse otra vez en puestos de la Liga de Campeones, que sería la cuarta consecutiva.

SEVILLA VS. OSASUNA: CANAL DE TRANSMISIÓN

Perú: Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN, Star+

México: Sky HD, Blue to Go Video Everywhere

España: Movistar LaLiga

Paraguay: Star+

Uruguay: Star+

Su entrenador, Julen Lopetegui, que precisamente cumple su cuarto curso al frente del equipo, mantiene aún una plantilla en formación, como la práctica totalidad de sus rivales, ya que hasta finales de mes se producirán altas y bajas.

Desde este verano, el técnico guipuzcoano no cuenta ya con los dos centrales titulares de las últimas campañas, el brasileño Diego Carlos y el francés Jules Koundé, bajas significativas y para las que hasta ahora solo ha venido un refuerzo, el del brasileño Marcos Teixeira ‘Marcao’, fichado al Galatasaray turco pero que no ha podido debutar durante toda la pretemporada al llegar lesionado.

Otro refuerzo, el del lateral zurdo brasileño Alex Telles, cedido por el Manchester United, sí que jugó sus primeros minutos el pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán ante el Cádiz (1-0) en el Trofeo Antonio Puerta, aunque parece poco probable que sea titular en estadio El Sadar.

Tampoco jugará ante Osasuna el fichaje mas mediático hasta ahora, el del exmadridista Isco Alarcón, quien se incorporó esta semana al equipo y en su presentación del miércoles ya reconoció que sería precipitado su debut en esta primera jornada.

ALINEACIONES DE SEVILLA - OSASUNA

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró; Rubén Peña, Moncayola, Moi Gómez, Kike Barja, Chimy Ávila.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Gudelj, Rekik, Acuña; Delaney, Joan Jordán; Lamela, ‘Papu’ Gómez, ‘Tecatito’ Corona; En-Nesyri.