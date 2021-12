Chelsea vs. Brentford EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 22 de diciembre a partir de las 2:45 p. m. (hora peruana) por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra o Carabao Cup en el Brentford Community Stadium . El encuentro se transmitirá a través de Star Plus . Los ‘Blues’ llegaron a esta instancia tras vencer al Southampton por 2-0 y esperan pasar de ronda para darle una alegría a sus hinchas. El equipo azul no gana esta competición desde la temporada 2014-2015 cuando derrotaron en la final al Tottenham Hotspur.

Sin embargo, la escuadra que dirige Thomas Tuchel presenta bajas para este encuentro. Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell dieron positivo al coronavirus, hace algunos días, por lo que deberán guardar el aislamiento obligatorio.

La ausencia de estos futbolistas pasó factura al Chelsea, pues en su reciente encuentro empató sin goles ante Wolves por la Premier League. Pese al resultado, el equipo se mantiene en la tercera ubicación con 38 unidades y a 6 puntos del líder Manchester City.

Tuchel expresó su molestia porque las autoridades de la liga inglesa impidieron que los compromisos de los ‘Blues’ sean reprogramados a pesar de los contagiados.

“Estamos muy preocupados por la salud de los jugadores. Todos los días llegan nuevas pruebas positivas. ¿Cómo se detiene esto si estamos tres horas sentados en un bus? ¿Cómo lo detenemos si hacemos reuniones juntos y simplemente fingimos que no está pasando nada? Así no se detendrá”, declaró para Sky Sports.

Chelsea vs. Brentford: horarios

Perú: 2:45 p. m.

Colombia: 2:45 p. m.

Ecuador: 2:45 p. m.

México: 1:45 p. m.

Argentina: 4:45 p. m.

Uruguay: 4:45 p. m.

Chile: 4:45 p. m.

Chelsea vs. Brentford: canales

Perú: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Argentina: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Chile: Star Plus

Por su parte, Brentford llegó a esta instancia tras vencer por 2-1 a Stoke City. Además, el equipo está motivado ya que venció por 2-1 al Watford por la Premier League y subió hasta el puesto 12 con 20 unidades.

Las ‘Abejas’ no son favoritas ante los ‘Blues’, sin embargo, estarán de locales y contarán con el apoyo de su afición. Por esa razón, desea dar la sorpresa al eliminar al Chelsea.

