Tabla Liga Argentina 2022 en vivo | Posiciones con Boca y River, fecha 24

Este fin de semana continúa la Liga Profesional Argentina 2022 con vibrantes partidos como el de Boca Juniors vs. Aldosivi, Racing vs. Atlético Tucumán y River Plate vs. Patronato, entre otros. Por ello, en la presente nota te mostramos la programación completa, resultados y tabla de posiciones constantemente actualizada.

PARTIDOS Y RESULTADOS, FECHA 24 LPF

Sábado 8 de octubre

11:00 | Barracas Central 1-1 Sarmiento

14:00 | San Lorenzo vs. Vélez

16:15 | Unión vs. Arsenal

18:30 | Platense vs. Colón

Domingo 9 de octubre

11:00 | Tigre vs. Independiente

13:30 | Talleres vs. Godoy Cruz

13:30 | Banfield vs. Gimnasia

16:00 | Boca Juniors vs. Aldosivi

18:30 | Patronato vs. River Plate

Lunes 10 de octubre

14:30 | Rosario Central vs. Defensa y Justicia

14:30 | Argentinos Jrs. vs. Huracán

17:00 | Racing vs. Atlético Tucumán

17:00 | Estudiantes vs. Lanús

19:30 | Central Córdoba vs. Newells

*Horarios válidos para Perú.

TABLA DE POSICIONES LIGA ARGENTINA 2022 EN VIVO