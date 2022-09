México cayó 2-3 ante Colombia en el Levi’s Stadium por amistoso FIFA. Lo dirigidos por el ‘Tata’ Martino iban ganando 2-0, sin embargo, en 15 minutos los ‘cafeteros’ lograron darle vuelta al marcador y esto le trajo críticas a la ‘Tri’, que se viene preparando para participar en la Copa del Mundo.

“Yo les puedo decir el análisis que yo tengo y no lo que le tengo que decir a la gente o a quien sea. En definitiva cuando un equipo no gana desde afuera la perspectiva es totalmente distinta. Reconocemos que perdimos un partido que ganábamos 2-0 , yo creo que en ningún momento nos hayan borrado, tuvimos 15 minutos en donde estuvimos desconcentrados”, expresó el DT en conferencia de prensa.

“Teniendo un primer tiempo de lo mejor en 4 años, incluso pudiendo haber hecho un gol más, y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos al salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando sus primeros partidos con la selección. Con eso me quedo yo”, agregó.

“El primer tiempo que tuvimos fue de muy buen nivel con un segundo gol que fue de una factura impresionante, el funcionamiento ya lo volvimos a encontrar. El partido contra Ecuador me muestra eso, con Paraguay me muestra eso, contra Perú lo mismo. El rival se mete al partido en una pelota parada y no porque nosotros fuimos retrocediendo, fue en una pelota parada y eso es lo que tenemos que corregir”, afirmó.

“Esto (los errores) tiene que ver con la historia de México. Un lateral ofensivo que termina en un gol en el otro arco y te fuiste en octavos. Hay infinidad de casos de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza y en otras épocas donde tenían infinidad de jugadores jugando en el exterior”, señaló.

“Por eso yo digo que tenemos que ser justos en el análisis, nosotros tenemos este problema hoy y lo que tenemos que hacer es solucionarlo de cara a lo que pase en 30 días. Pero cuando se cometían esos errores hace años, estos muchachos no jugaban y los errores se cometían igual”, finalizó.