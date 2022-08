Barcelona vs. Pumas UNAM EN VIVO se enfrentan este domingo 07 de agosto desde las 20:00 horas de España (13:00 de CDMX) por el Trofeo Joan Gamper 2022. El equipo blaugrana está invicto en lo que va de la pretemporada y es el último partido previo a lo que será el arranque de LaLiga. Los españoles vienen de ganarle 0-2 a New York Red Bull y han quedado listos con Lewandowski para el periodo 2022-23. Por su parte, Pumas no gana hace 3 encuentros y vive un arranque irregular en la Liga MX, donde marcha a mitad de tabla. Este partido contará con el regreso de Dani Alves al Camp Nou. Además, la transmisión estará a cargo de ESPN y Star+ en Latinoamérica, TUDN y Canal 2 Las Estrellas en México y TV3 junto a BarcaTV en España.

LA PREVIA DEL BARCELONA VS. PUMAS UNAM POR EL JOAN GAMPER

Barcelona recordó el debut de Raphinha. (Video: Twitter / Barcelona)