Valencia vs. Arenteiro EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan en partido correspondiente a la Segunda Ronda de la Copa del Rey. El encuentro está programado a jugarse el jueves 16 desde las 13:00 hora peruana en el Estadio de Espiñedo.

Buscando su pase a los dieciseisavos de final, el Valencia saldrá por un triunfo ante el Arenteiro, equipo de la Segunda División RFEF. El equipo dirigido por el español José Bordalás tiene siete partidos consecutivos sin perder, incluyendo el triunfo por la Copa del Rey ante Utrillas.

Los encuentros de la Copa del Rey son a partido único, por lo que el ganador obtendrá su pase a la otra fase. El encuentro se presente con amplio favoritismo para el Valencia, que en teoría debería ganar su partido sin muchas complicaciones.

Hay un poco de preocupación en el plantel del Valencia, debido a los casos de coronavirus. En las últimas pruebas, el paraguayo, Omar Alderete dio positivo, como también el técnico y uno de sus ayudantes.

Valencia vs. Arenteiro: horarios del partido

Perú – 13:00

Colombia – 13:00

Ecuador – 13:00

México – 13:00

Chile – 15:00

Paraguay – 15:00

Venezuela – 14:00

Bolivia – 14:00

Argentina – 15:00

Uruguay – 15:00

Brasil – 15:00

Sin Bordalás y sin su segundo entrenador Patri Moreno, que dirigió al equipo en el choque de Mestalla el sábado, será el preparador físico Javier Vidal el que dirija al equipo en el encuentro copero, lo que se podría repetir este lunes en el encuentro liguero ante el Levante.

El partido de la primera ronda copera en el campo del Utrillas mostró a un Valencia sólido poco dispuesto a conceder alegrías a su rival y con bastantes titulares en el terreno de juego. Dado que el centrocampista Daniel Wass y el delantero Maxi Gómez no podrán jugar en el derbi de la ciudad ambos podrían estar en el once, aunque no es seguro.

En aquel encuentro en Teruel, el técnico dio descanso bajo los palos a Jasper Cillessen y dio la titularidad a Jaume Doménech por delante de Giorgi Mamrdashvili y esa decisión será también una de las más esperadas.

Con Alderete y el lesionado Gabriel Paulista descartados para el lunes, se espera que Mouctar Diakhaby o Hugo Guillamón puedan descansar y que el central canterano César Tárrega, que ya jugó en Utrillas, pueda repetir como titular. No se espera que reaparezca aún Thierry Correia en el lateral derecho.

Posibles alineaciones

Arenteiro: Diego García; Eimil, Germán, Portela, Vitra, Naveira; Alex, Adrián Cruz, Renan; Jony y Sylla.

Valencia: Mamardashvili o Jaume; Foulquier, Diakhaby, César Tárrega, Jesús Vázquez; Koba, Racic, Yunus, Cheryshev; Marcos André y Maxi.

