Talleres vs. Vélez EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores este miércoles 10 de agosto del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Mario Alberto Kempes.

La ‘V’ azulada sacó ventaja en casa y llegará a Córdoba con el 3-2 a favor de la ida para medirse a la ‘T’. En la víspera, ambos clubes tuvieron actividad en la Liga Profesional, pero sus destinos fueron diferentes. Los de Alexander Medina perdieron 2-1 contra Unión Santa Fe y los de Pedro Caixinha vencieron 2-0 a Argentinos Juniors.

¿A qué hora juegan Talleres vs. Vélez por la Copa Libertadores?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (11 de agosto)

En la antesala del choque, el portugués Caixinha anunció que está listo para afrontar cualquier contexto. “Tendrá que estar preparado para todo, ya sea en los 90 minutos o en la tanda de penales. Lo que no puede pasar otra vez es sufrir dos goles en saque de banda. Eso no vale en estas instancias, si sucede es porque no merecemos pasar esta fase”, explicó.

De su lado, el ‘Cacique’ Medina siente que, fuera de casa, puede cerrar la llave a su favor. “Vamos a responder en Córdoba, de visitante podemos hacer mejores partidos que de local. Ganamos [el primer duelo] y es lo que debíamos hacer. La Copa Libertadores no es fácil y ganar mucho menos”, dijo el DT de Vélez.

Talleres vs. Vélez: canales de transmisión

Para ver el partido entre Talleres y Vélez de la Copa Libertadores hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives Argentina puedes seguir este partidazo en la señal de Fox Sports. Si estás en el resto de los países de Sudamérica los puedes ver en ESPN.

¿Dónde ver online el partido Talleres vs. Vélez por la Copa Libertadores?

Para ver la transmisión online del partido entre Talleres y Vélez puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía Star Plus. Si estás en México y Centroamérica podrás verlo en Marca Claro. Finalmente, si vives en España puedes seguir el juego en DAZN.

Talleres vs. Vélez: posibles alineaciones del partido

Talleres: Guido Herrera - Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez y Enzo Díaz - Diego Valoyes, Christian Oliva o Rodrigo Garro, Rodrigo Villagra y Matías Godoy - Alan Franco o Michael Santos y Federico Girotti.

Vélez: Lucas Hoyos - Leonardo Jara, Matías De Los Santos, Valentín Gómez o Diego Godín y Francisco Ortega - Nicolás Garayalde y Máximo Perrone - Luca Orellano, Lucas Pratto y Lucas Janson - Walter Bou.