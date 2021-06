Bolivia vs. Uruguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 del Grupo A de la Copa América, este jueves 24 de junio desde las 4:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Tigo Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Sin victorias hasta ahora, las selecciones de Bolivia y Uruguay se verán las caras para definir sus chances de clasificación a cuartos de final de la Copa América. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Arena Pantanal.

Uruguay vs. Bolivia : horarios del partido y canales

México - 4:00 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 4:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 5:00 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 5:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 5:00 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 5:00 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 6:00 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 6:00 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 6:00 p.m. - Fox Sports 1 y ESPN Brasil

España - 11:00 p.m.

Bolivia, un equipo en construcción, ha tenido una accidentada participación en el torneo por los casos positivos de COVID-19 que le han obligado a cambiar de guion y ahora buscará sorprender a un siempre difícil equipo dirigido por el maestro Oscar Tabárez.

Ante ello, todavía es una incógnita de si el timonel de Bolivia, el venezolano César Farías, incorporará a los ya recuperados de coronavirus como el defensa Luis Haquín, el mediocampista Henry Vaca y su capitán además de goleador histórico Marcelo Martins Moreno.

Justamente, es probable que Farías mantenga a futbolistas como Jeyson Chura, Roberto Fernández y Ramiro Vaca de buen rendimiento en el duelo anterior en el que los bolivianos cayeron ante Chile 1-0.

Bolivia no podrá contar con el lateral defensivo Diego Bejarano por acumulación de tarjetas amarillas, ante su ausencia y la de su sustituto natural Oscar Ribera que se recupera de la COVID-19, todo apunta a que Moisés Villarroel ocupará ese puesto.

En tanto que del lado uruguayo parecen haber menos preocupaciones con un equipo prácticamente consolidado en el que sobresalen sus dos temibles puntas de lanza, los arietes Edison Cavani y Luis Suárez.

Algunos jugadores del equipo manifestaron que los dos duelos restantes serán como dos finales y que el objetivo es conquistar los 6 puntos que quedan por disputarse tras la desazón que dejó el empate 1-1 ante Chile.

El propósito de Uruguay es terminar esta fase lo más alto que se pueda y así librarse de chocar ante Brasil en los cuartos de final, que se perfila como la selección favorita para quedarse con la primera posición del Grupo B.

La serie está comandada por Argentina con 7 puntos, seguida de Chile con 5 y Paraguay con 3, más abajo Uruguay con 1 y Bolivia en el fondo sin unidades.

Uruguay vs. Bolivia: probables alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe, Moisés Villarroel, Adrián Jusino, Jairo Quinteros, Jorge Flores, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Jeyson Chura, Roberto Fernández, Gilbert Álvarez. DT: César Farías.

Uruguay: Fernando Muslera, Giovanni González, José Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Federico Valverde, Matías Vecino, Giorgian De Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Edison Cavani y Luis Suárez. DT: Oscar Washington Tabárez.

Con información de EFE.

