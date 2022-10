Nacional vs. Liverpool miden fuerzas por la semifinal del Campeonato Uruguayo 2022 en el estadio Centenario de Montevideo. La pelota rodará este domingo 30 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora uruguaya) y contará con la transmisión de VTV , VTV+ , Vera TV , GolTV y STAR Plus para toda Sudamérica. Cabe mencionar que si el conjunto de Luis Suárez gana, se convertirá automáticamente en el campeón del fútbol charrúa. No te pierdas aquí el minuto a minuto.

