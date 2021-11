Vía VTV , Uruguay vs. Bolivia se enfrentan en vivo este martes en la altura de los 3.600 metros de La Paz, y ambos equipos están con el agua hasta el cuello y pelean su supervivencia para continuar hacia el próximo Mundial de Qatar 2022 . El partido está pautado para las 16:00 horas locales en el estadio Hernando Siles y será dirigido por el árbitro brasileño Wilton Sampaio. El minuto a minuto lo podrás seguir vía El Comercio .

NO TE PIERDAS - Bolivia vs. Uruguay en vivo; dónde ver y a qué hora juegan por Eliminatorias

Uruguay arriba a La Paz con 16 puntos en 13 partidos y, por diferencia de gol, está sexto, fuera de la zona de clasificación, mientras que Bolivia, está en peor situación, con 12 unidades. Los dos equipos se juegan su supervivencia en la zona sudamericana que otorga cuatro boletos directos al próximo Mundial de Fútbol y un quinto para la repesca ante un seleccionado de otra confederación.

Tabárez considera que el haber ganado en Bolivia en las anteriores eliminatorias “no es garantía suficiente” de que eso vuelva a suceder, teniendo en cuenta que la Verde ha logrado buenos resultados en sus últimos partidos de local.

Sin embargo, sostuvo que obtener un triunfo en el estadio paceño “es posible”, si bien “sigue siendo un reducto difícil” por los efectos de la altitud. La novedad en la Celeste podría ser el delantero Federico Martínez, convocado a último momento para enfrentarse a Bolivia, y preocupa la lesión sufrida por Rodrigo Bentancur ante Argentina.

Uruguay vs. Bolivia: canales de transmisión

Perú - Movistar Play

Bolivia - Tigo Sports Bolivia

Uruguay - VTV Uruguay

México - Blue to Go Video Everywhere

Venezuela - TLT Venezuela

Paraguay - GEN

Chile - TNT Sports Go

Argentina - TyC Sports

Brasil- SporTV 2

España - Movistar+

Horarios del Uruguay vs. Bolivia

Perú - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

México - 3:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m

Brasil- 5:00 p.m

España - 10:00 p.m.