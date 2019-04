Lionel Messi inspiró comercial sobre la selección argentina de cara a la Copa América Brasil 2019

La Copa América está cada vez más cerca y en Argentina ya empiezan a ilusionarse de cara al torneo de selecciones más antiguo del mundo. Y en ese contexto es que las declaraciones que dio a una radio Lionel Messi fueron la inspiración para el spot televisivo que promociona el certamen. El video se volvió viral en Youtube.

Lionel Messi es la imagen del spot que promociona la participación de la selección argentina en la Copa América. (Captura y video: TyC Sports)

Con la canción "Lo Intentaré" de la cantautora argentina Maria Marta Sierra Lima como fondo, la cadena televisiva TyC Sports publicó el spot en el que promociona el inicio de la Copa América acompañandolo con imágenes de Lionel Messi en los últimos torneos oficiales que jugó con la Albiceleste.

"Yo quiero ganar algo con la selección y voy a seguir intentándolo" es una de las frases de Lionel Messi usada en este comercial. "El que no me quiere más, lamentablemente me va a tener que seguir aguantando un poquito más", se escucha.

Esta será la quinta participación de Lionel Messi en la Copa América, en la que buscará su primer título con la Albiceleste, una deuda que tiene pendiente.