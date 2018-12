River Plate vs. Kashima: se enfrentarán EN VIVO ONLINE este sábado, por el tercer lugar del Mundial de Clubes 2018. Conoce los detalles del partido de los 'millonarios'.

El River Plate vs Kashima se jugará este sábado 22 de diciembre desde las 8:30 a.m. (en territorio peruano). El partido será transmitido a través de la señal de Fox Sports.

River Plate, ganador de la Copa Libertadores 2018, había llegado como favorito para clasificarse a la gran final del Mundial de Clubes 2018. Sin embargo, el cuadro argentino se llevó una desagradable sorpresa.

River Plate fuera de la final del Mundial de Clubes: perdió ante Al Ain en penales. (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)

El aguerrido Al Alin, anfitrión del torneo en Emiratos Árabes Unidos, igualó con la 'franja' al final de los 90 minutos. El empate se mantuvo hasta culminar los suplementarios. Entonces, en la tanda de penales, los argentinos cayeron por 5-4.

River Plate vs. Kashima Antlers: horarios y canales

México 7:30 a.m. (Fox Sports)

Perú 8:30 a.m. (Fox Sports)

Ecuador 8:30 a.m. (Fox Sports)

Colombia 8:30 a.m. (Fox Sports)

Bolivia 9:30 a.m. (Fox Sports)

Argentina 10:30 a.m. (Fox Sports)

Chile 10:30 a.m. (Fox Sports)

Uruguay 10:30 a.m. (Fox Sports)

Paraguay 10:30 a.m. (Fox Sports)

España 2:30 p.m. (TDP)

Por su lado, el Kashima Antlers dejó en el camino a Chivas de Guadalajara en los cuartos de final con un marcador de 3-2. Los nipones clasificaron a las semifinales del Mundial de Clubes para medirse al Real Madrid.

Los campeones de Asia complicaron a la 'casa blanca' en los primeros instante del encuentro. Pero, la categoría individual de Gareth Bale (autor de un triplete) marcó la diferencia para dar el pase a la final a sus colores.