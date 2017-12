El artillero sueco Zlatan Ibrahimovic mostró su lado más sensible. Por Navidad, el atacante llevó regalos a los niños de la Fundación Manchester United en un reciente video publicado por el club inglés.

El goleador de 36 años ingresó con varias bolsas llenas de regalos. Camisetas firmadas, videojuegos FIFA 18 y gorras de béisbol, fueron los presentes que llevó Zlatan Ibrahimovic.

Los niños estaban reunidos para llevar a cabo una sesión de liderazgo; pero grande fue la sorpresa cuando Ibrahimovic abrió la puerta con varios regalos en las manos.

Shia fue uno de los niños más entusiasmados por la visita de Zlatan Ibrahimovic. El pequeño de nueve años relató que es "el mejor día de su vida".

"No puedo creer que esté en el campo de entrenamiento del primer equipo, y he conocido a Zlatan y él me dio FIFA 18. ¡No puedo creerlo! Solo tengo nueve años y esto me está sucediendo, ¡es el mejor día de mi vida!", gritó Shia para las cámaras del Manchester United.



Zlatan Ibrahimovic llevó regalos por Navidad a niños de Fundación Manchester United. (Video: Manchester United)

Manchester United publicó el emocionante video en su cuenta de Twitter este domingo. La sorpresa fue una de las varias que preparó el club de inglés por Navidad.