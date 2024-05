Este sábado 25 de mayo del 2024, Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1, desde el estadio Juan Maldonado Gamarra (Cajamarca). El conjunto rimense recuperó el liderato tras golear a Unión Comercio. Por su lado, las ‘águilas’ esperan hacerse fuertes de local. A continuación, mira los horarios y canales para no perderte este partidazo.

¿A QUÉ HORA JUEGA SPORTING CRISTAL VS COMERCIANTES UNIDOS?

El partido entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos está programado para jugarse a partir de las 15:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

¿QUÉ CANAL TRANSMITIÓ SPORTING CRISTAL VS COMERCIANTES UNIDOS?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos por la fecha 17 de la Liga 1 2024 se puede ver en exclusiva a través de Liga 1 MAX, canal que televisa la mayoría de encuentros de la Liga 1 Te Apuesto.

¿DÓNDE VER POR INTERNET SPORTING CRISTAL VS COMERCIANTES UNIDOS?

Para seguir Liga 1 MAX es necesario contar con DirecTV, Best Cable o Claro TV, plataformas de televisión por cable. El Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos también se puede ver vía streaming en DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play mediante diversos dispositivos, como teléfonos smartphones (celular), smart TV, tablets, computadoras (PC), entre otros.

Universitario de Deportes empató 0-0 con Cienciano del Cusco este lunes y alcanzó a Sporting Cristal en el liderato del torneo Apertura peruano de 2024 a falta de una fecha para el final.

Ambos equipos acumulan 37 puntos pero Cristal está primero por mejor saldo de goles (23 contra 21).

Con estos resultados, el campeón del Apertura se definirá el sábado próximo, en la última fecha, cuando Universitario recibirá a Los Chankas y Cristal visitará a Comerciantes Unidos.

El Apertura es el primero de los dos torneo de la temporada 2024 del fútbol de Perú.