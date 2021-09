Conforme a los criterios de Saber más

Propone un cambio en pie de lucha por salvar los intereses del fútbol peruano, para un mejor futuro. Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, cuestionó la polémica gestión de Agustín Lozano, como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y solicita un “salvavidas” dirigencial a través del consenso de clubes profesionales con proyectos serios que unifiquen los destinos de la industria.

“Yo les diría a los actuales dirigentes de fútbol, por favor, que den un paso al costado”, sostuvo el expresidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional de la Segunda División (ADFP-SD), quien también ha sido voceado como candidato al máximo ente del balompié nacional, un cargo que por sus declaraciones, por ahora no busca. “Nosotros apoyaremos a cualquier proyecto que tenga dentro de sus lineamientos: comunicación, plan de trabajo a largo plazo, serio, claro, y que se cumpla”, aclaró. Además, advirtió que hay instituciones que están atemorizadas por no verse perjudicadas.

–Tras el fallo del TAS en contra de la FPF. ¿Qué debe pasar con Agustín Lozano y las elecciones?

La resolución nos dice que algo no se está haciendo bien en el fútbol peruano. Existe mal asesoramiento en la federación, se están tomando acciones equivocadas en los temas legales, deportivos, en lo que se refiere a la Liga 1. La resolución debería invitar a reflexionar al señor Lozano sobre lo que está haciendo con el destino del fútbol peruano. Que nos invite a sentarnos con los equipos de la Liga 1, en conjunto, y nos diga, claramente, lo que pretende hacer. Lo único que se ve es que el propio sistema del fútbol está perdiendo mucha legitimidad, mucho valor en el producto, y eso no es saludable, no es bueno. Considero que puede servir como una reflexión para que los equipos busquemos consenso para administrar de una manera adecuada el fútbol.

–¿Continúa siendo un objetivo ser presidente de la FPF?

Tengo un compromiso con Cienciano que es seguir institucionalizándolo. Me atrae mucho ver que otros equipos nos llamen, pidan consejos, y nosotros, como institución, estamos para abrir diferentes detalles que ayuden al propio sistema. Por eso, no entendía por qué no existía una lista opositora. Al ver la iniciativa de varios equipos, amigos, quisimos crear un grupo de instituciones que debatan cómo se lleva el fútbol, que no estén de acuerdo con las programaciones, con los arbitrajes. Nosotros generamos esta iniciativa sabiendo que sería imposible crear otra lista por la forma cómo se han llevado los grupos de interés. Eso sí, ganamos mucho en el tema de compartir ideas, de debatir posiciones sobre el fútbol en los próximos años.

No llegamos a inscribirnos en la lista, pero sí enriqueció mucho, a pesar del gran temor que existía por generar una lista. Presiones que existen en ese sistema que deben acabarse. Espero que aparezcan candidatos que se alineen y digan hasta cuándo vamos a seguir con esto, todos sabemos las presiones que existen. Como club, Cienciano, no merece esto. Somos parte de una institución que no merece los tratos y presiones que ciertas personas ejercen hoy en día en el propio sistema.

Considero que los clubes deben conversar y debatir por lo mejor para la industria del fútbol. También tengo claro que la actual gestión ya perdió legitimidad, tiene que dar un paso al costado. Vaya o no a postular, me parece indiferente. Lo que busco es que nuestra industria crezca, que los menores puedan jugar, que la federación busque gestiones para tener infraestructura deportiva. Los equipos están terminando en rojo, con un gran déficit, y en el último balance desaparecieron cantidades de dólares, pero nadie dice nada. Ese dinero hubiese servido para buenos campeonatos de menores, de formación, del fútbol profesional. Todos vemos lo que pasa, hay que cambiar la cara de la Federación Peruana, las personas que conforman actualmente el directorio y que se realizan estas malas prácticas no nos suman. Encontrar un fútbol limpio, competencia sana y buscar que la industria rentabilice. Ese es el objetivo.

MÁS EN DT | Lapadula y la Serie B: otro caso exitoso de que no se necesita una liga top para potencia a la selección

–¿Qué tipo de presiones?

Todos conocemos lo que se vive internamente. Muchas instituciones no están de acuerdo con la forma en la que se llevan las cosas, pero no hacen nada por temor, por no verse perjudicados por un árbitro, por la quita de puntos, todos conocemos la manera en la que se manejan las cosas. Lamento que se haya llegado a un tema político dentro de la federación. Hay que cambiar mucho, a la larga afectará a la selección, a los inversionistas. No existen políticas deportivas, ahuyentan a la inversión, a los pocos ingresos del consorcio. Hay que tener políticas claras, profesionalizar la federación, repotenciarla. El ente rector es la FPF, pero se deben a los equipos. Considero que no estamos bien tratados en muchos aspectos. De una vez por todas que el señor Lozano se dé cuenta que están trabajando con personas no adecuadas en su entorno. Felicito a los equipos que tuvieron la valentía de hacerlo. Hay que buscar consenso y presentar un proyecto a la lista que vaya, para eso hay que tener comunicación.

Sergio Ludeña de Cienciano: "No se puede arriesgar la salud por el fútbol"

–Se habla de que Juan Carlos Oblitas y Richard Acuña son opciones para postular a la presidencia de la FPF...

Juan Carlos Oblitas es lo mejor que tiene la federación. Ambos personajes tienen todas las capacidades para manejar a la Federación Peruana de Fútbol con políticas serias y claras. A mí me gustaría ver un proyecto. Si hay que buscar mejoría por el fútbol peruano, lo haremos. Lo que más queremos es volver al Mundial, pero por el aspecto dirigencial nos estamos complicando.

–¿Cómo calificas la gestión de Agustín Lozano?

El día que todo el fútbol profesional se sienta a conversar en una mesa y nos detalle lo que buscamos como industria, se va a entender que tenemos trabajar en equipo. Hoy en día, el sistema te lleva a que cada uno parezca isla, el gran reto es juntarnos, se está logrando en diferentes sectores. Hay que seguir, no hay que tener temor, falta muy poco para que acabe este torneo, y tenemos la gran oportunidad de buscar un cambio. Luego que exista una política de comunicación, con un plan estratégico claro, erradicar cualquier práctica de corrupción en la federación. Estoy seguro de que el Gobierno dará luz verde para jugar con público, que vuelvan los menores, son dos años perdidos. Considero que se deben dar muchas oportunidades a los que trabajamos en provincia, y tener políticas claras de respaldo. De una vez por todas hay que limpiar cualquier tipo de mala práctica en el fútbol.

–¿Preocupa el futuro incierto que hay en la FPF?

Estamos en el gran reto de seguir avanzando. Hace muy poco conseguimos la clasificación a un Mundial, y mira cómo estamos ahora. No hay día que no vea una noticiar negativa o un mal comentario sobre la gestión profesional y administrativa. No podemos meter a la selección, pues Juan Carlos Oblitas y Ricardo Gareca hicieron lo que mi generación no lo vivió. Espero volver a vivirlo.

–¿Cómo administrador de Cienciano se reunió para negociar los derechos de televisión?

Como club siempre hemos sido claros. Para empezar, somos empresarios. No vivimos propiamente del fútbol, buscamos que la industria crezca. Tenemos que respetar al patrocinador, en este caso la venta de derechos de televisión. Hablando del consorcio Gol Perú que lo compone Gol TV y Movistar, estas empresas se han fajado por nosotros y nos han pagado todos los treinta a pesar de la pandemia, del tipo del cambio del dólar, de todas las dificultades; sin embargo, es la única empresa que ha cumplido religiosamente. Considero que nos debemos sentar a conversar, estamos muy cerca, pero hoy en día no sabemos nada de esta licitación de la FPF, a nosotros nunca nos han llamado.

En lo personal, no confío en las personas que llevan esta licitación. Por ende, prefiero que se pueda dar de forma ordenada. ¿A quién le encargas esa negociación? Hoy en día me he comunicado con miembros de la comisión de los derechos de la televisión y no tienen conocimiento. Acá debe haber procesos claros. Esta negociación puede ser los próximos diez años de las instituciones deportivas, estamos hablando que el futuro del fútbol peruano está en esta decisión. La más importante en lo económico. Nos ha llegado un documento que no podemos negociar, pero la resolución del TAS y abogados, dicen otra cosa, los informes legales son diferentes. Debería existir una reunión de la federación, pero es nula. Más están pensando en cómo mantenerse en sus cargos y en seguir viviendo del fútbol, a estar pensando en lo mejor para nuestra industria.

Para Ludeña, debería aparecer una lista de consenso para competir con Agustín Lozano en las elecciones FPF. (Foto: GEC).

–¿Por qué la Federación no continuó el apoyo logístico a los clubes de provincia por pandemia?

El primer año fue un gran apoyo, yo considero que pudo haber sido más. Hay que reconocerlo. Dejamos nuestra localía, jugamos en campos que no son nuestros, los sponsors redujeron sus participaciones por los problemas, pero la propia federación no se administró bien. Ahora es un nuevo escenario, espero que el fútbol profesional se una y desterremos todo tipo de práctica que no suma. Los equipos de provincia son los más afectados. Nos hemos reinventado. Hay que entender que la propia pandemia nos llevó a todo esto, pero la FPF debió tener fondos de contingencia para sostener esto. ¿Dónde están?

–Álvaro Barco dijo que un revendedor de entradas no puede ser presidente de la FPF. ¿Qué opinas?

Hay veces en las que puedo entender el fondo, pero no las formas. Siempre hay que mantenerlas. Si existe una sanción, entonces, habría que preguntarle a la Conmebol si una persona puede seguir participando a futuro. Son prácticas que se deben erradicar. Habría que preguntarle a la integridad de fútbol de la federación qué opina. No lo escuchamos.

–En lo futbolístico, ¿por qué rescindieron el contrato del técnico Víctor Rivera?

Nosotros como Cienciano hemos estado con Marcelo Grioni tres años y medio. Buscamos no hacer constantes cambios, pero hay veces los resultados, los informes del club, nos llevan a tomar decisiones que no agradaban en lo absoluto. Víctor Rivera es un gran profesional, gran persona, pero son decisiones que toman las instituciones, ahora estamos con Gerardo Ameli y esperamos que se quede todo el tiempo en el club. Confío que van a estar en un torneo internacional.

–En el tramo final de la Fase 2, el arbitraje es polémico en cada encuentro...

Sí, no hay jerarquía, lo que lamentablemente, vivimos fecha a fecha. Estamos presentando reclamos. En los últimos tres partidos sentimos que hemos sido perjudicados. Sin embargo, también somos conscientes que las personas pueden equivocarse, pero hemos encontrado ciertos detalles que no nos han gustado. También estamos viendo lo que sucede en el propio sistema. Para eso necesitamos autoridades que nos den tranquilidad, que las cosas se darán de buena manera. Hoy con resultados o polémicas que existen en los arbitrajes, algo no está bien. Yo considero a las personas que están ahí deben de irse a la brevedad posible a su casa.

–¿Cuál es el proyecto futbolístico con Raziel García?

Hace mucho que Cienciano no colocaba jugadores en la selección. Hoy tenemos a Raziel, a Abdiel Ayarza en Panamá. Buscamos lo mejor para ellos, después tener una opción de emigrar al extranjero. Raziel es un gran profesional, esperemos este año pueda salir del Perú. Tiene contrato hasta diciembre del 2002. La oferta concreta fue de Rosario Central, se cayó por temas personales, pero ha seguido futbolísticamente en ascenso.

Ludeña proyecta una venta al extranjero con Raziel García. (Foto: Instagram).

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Gareca anunciará la lista de convocados para la fecha triple y Jefferson Farfán sería una de las opciones que el 'Tigre' utilizaría. En el siguiente video repasaremos cómo nos fue ante Chile con la 'Foquita' en cancha.