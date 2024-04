César Vallejo choca ante ADT el sábado 20 de abril por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024 en el estadio Unión Tarma. No te pierdas este encuentro y síguelo aquí minuto a minuto.

A QUÉ HORA JUEGA VALLEJO VS ADT

El partido se juega el sábado 20 de abril de 2024, desde las 3:30 de la tarde, en el estadio Unión Tarma.

DÓNDE VER VALLEJO VS ADT

La transmisión del partido César Vallejo vs ADT se puede ver en exclusiva por el canal Liga 1 MAX (L1 MAX), que se emite a través de DirecTV, Best Cable y Claro TV. También se puede seguir el duelo vía streaming en DGO (DirecTV GO).