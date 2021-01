Conforme a los criterios de Saber más

En la ‘U’ de la memoria, el jugador que mejor la resume es un mediocampista. Sudoroso, sacrificado y solidario que corre, nunca se cansa. Esta ley -que viene de los tiempos de Mario de las Casas, pasando por Luis Cruzado o el Puma- tiene la lógica excepción de los elegidos: futbolistas con hambre de que los partidos duren 200 minutos y la cancha kilómetros, que se llaman así mismos delanteros. Juegan pero sobre todo, corren. Nunca dejan de correr. En el fútbol, correr es luchar. Pienso en Víctor Calatayud, en Juan Carlos Oblitas, en Tomás Silva. Cuando alguien así cruza la puerta de Campo Mar, se hace un sitio en el vestuario y pone el servicio del grupo esa solidaridad por encima del campeonato nacional de las huachitas, su lugar pasa a ser el corazón.

De estos últimos, el panameño Alberto Quintero (33 años) es el último futbolista de Universitario que lo ha entendido. ¿Cómo se enamoró de la ‘U’? ¿Qué despertó en los hinchas de este club pese a todavá no haber ganado un título nacional? Esta es la historia de una foto que confirmó el romance, en 2017. Ya cuando de eso no hubo vuelta atrás. Una postal de Instagram de Chiquitín enamorado de la ‘U’, acaso, la razón por la que se va a nacionalizar.

Chiquitín Quinteros, de los más queridos en el aplausómetro U de cada verano. Le hizo 3 goles a Alianza en todos los clásicos que jugó. FOTO: GEC.

¿Por qué, si no es un goleador (25 goles en 106 partidos por torneo locales), tampoco es el capitán (lo son Corzo y Carvallo) ni el jugador más decisivo de la última temporada (Hohberg y Dos Santos fueron los artilleros), Alberto Quintero está tan metido en el bobo de los hinchas? Tengo varias teorías. Hay una conexión afectiva con el panameño que descansa en su determinante posición en el campo, donde es extremo y siempre aparece en la foto del gol. Es, claramente, el único jugador que pone de pie a la tribuna. Están los años que ya cumple en el club -esta será ya su cuarta temporada-, tiene una más de contrato extendido y carga una historia: es sobreviviente de un plantel que en 2018 tocó la puerta del infierno y, a punta de juego y sacrificio, pegó la vuelta y sacó a la ‘U’ de la deshonra que significa perder la categoría. Finalmente está su carisma: los stories de Chiquitín bailando son tan vistos como sus celebraciones en Gol Perú. Y aunque nunca da notas, ni declara gritando que ama a la ‘U’, son sus gestos desde el 2017 los que despiertan respeto en el mundo color crema y rojo.

El 18 de diciembre del 2017, terminada la campaña de Universitario, viajó a Panamá con su familia y una de las primeras cosas que empacó fue un juego de camisetas Umbro en colores guinda y negro para todo su barrio, el picante Chorrillo, en el sector Hortensia 11, donde esta vez a la bala le ganó el balón.

La operación fue rápida, dada la prisa por los pasajes comprados rumbo a Panamá para pasar las vacaciones con la familia: Chiquitín Quintero cumple años el 18 de diciembre y ese año 2017, la ‘U’ no había podido pelear el campeonato. Su carta debut fue el golazo que cerró el 3-0 a Alianza, cuando quitó una pelota en el centro del campo y enterró a Leao Butrón de una gambeta. Pero nada más. Chiquitín pidió a la gente encargada de la logística del club, con carácter de urgencia, dos juegos de camisetas para empacar: once camisetas alternas color guinda con ribetes fosforescentes, once camisetas color negro con cuello camisero, en homenaje a Lolo Fernández, ídolo estudiantil. Cuando llegó a El Chorillo, su barrio de toda la vida, abrió la maleta y en la chocolatada que organizó agradecido con sus amigos, fue fácil confundirse: la cara de Chiquitin Quinteros tenía un aire a Papá Noel.

Escribió en Instagram: “Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que cada taza se rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz”.

Luego, en un campeonato barrial, Chiquitín los formó así: unos con camiseta granate, otros con la versión en negro, pero todos vistiendo la ‘U’ en el pecho. Un evangelizador el delantero de la selección de Panamá, que en estos días aceptó la idea de nacionalizarse peruano.

¿Cómo es ese tema? ¿Se va a nacionalizar Alberto Abdiel Quintero, el panameño de la ‘U’? Días antes de la renovación por dos temporadas, el equipo legal de Universitario le acercó la idea y Alberto Quintero se ilusionó, al punto que preguntó de inmediato cómo era el trámite y que se ponía a disposición. Una fuente al interior del subcampeón peruano le dijo a DT El Comercio dos cosas: 1) Raúl Ríos, delegado y encargado de estos temas lo conversó con Chiquitín “y quedó muy entusiasmado con la idea”. 2) El tema aún no se empezó por estos temas de pandemia pero se va a hacer. ¿Plazo? Próximos seis meses.

En eso anda Alberto Quintero hoy. El futbolista más querido del actual plantel crema, aplaudido por su sacrificio, reconocido por su sudor. Le falta un título, pero ya tiene el póster.

Quintero, sus amigos y el barrio pobre donde creció, El Chorrillo. FOTO: Instagram Alberto Quintero.

