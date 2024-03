“Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima. Las acepto y me hago cargo”, posteó, a través de sus historias en Instagram, Carlos Zambrano. Lo hizo el mismo día en el que Bruno Marioni, gerente deportivo de la institución blanquiazul, anunció en conferencia de prensa la decisión de reintegrar al primer equipo al central peruano que, cuando se reestructuró la parte deportiva del club a fines del año pasado, no encajaba en el perfil de futbolista que requerían, pero al que la reciente lesión de Yordi Vílchez le abrió una puerta para la reivindicación en la Liga 1 Te Apuesto.

LEE: Un gol a los dos minutos tras una para de 76 días y su indignación por el arbitraje: Así vimos el impactante debut histórico de Paolo Guerrero en la Liga 1 Te Apuesto / Quilca León Marco Antonio Marioni explicó -como señalamos en DT- que Carlos pidió una reunión para mostrarle su compromiso. El defensor de 34 años rechazó todas las ofertas que se le pusieron sobre la mesa durante estos últimos meses y entrenaba por su cuenta o con el preparador físico del club aunque en otro horario diferente al del primer equipo. Nunca cambió la foto de perfil de sus redes sociales en las que sale con la camiseta blanquiazul. Obligado por las circunstancias, y luego de varias reuniones y debates, Restrepo también aceptó el reintegro de Zambrano. Desde este último lunes viene trabajando a la par y el club, a través de sus redes sociales, no duda en publicar fotos en las que aparece él, con el grupo. El ‘León’, que no juega un partido oficial desde el 8 de noviembre del año pasado (hace cuatro meses), quiere volver a rugir en Matute. Ahora la pregunta que se hace todo hincha es: ¿Cuándo debutará? ¿Podrá hacerlo este sábado ante Sporting Cristal, en un partido crucial ante el líder del Torneo Apertura y al que no ha podido vencer desde hace cuatro partidos? De más está decir que en Alianza saben perfectamente de la jerarquía de Carlos, pero también son conscientes de que la forma como terminó la temporada pasa no es para nada la correcta. “Se tiene que alinear”, nos decían desde el club antes de que se produjera la famosa reunión entre el central y Marioni. Ahora, “alineado”, espera su oportunidad. Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. / Quilca León Marco Antonio MIRA: “Pueden construir una historia de éxito de la que hoy carecen”: Por qué la llegada y el debut de Guerrero es histórico para Vallejo, Trujillo y la Liga 1 Te Apuesto ¿El debut será ante Cristal? El debut de Carlos Zambrano está aún lejos. Es difícil creer que Alejandro Restrepo decida ponerlo de titular con tan pocos entrenamientos. No es la forma de trabajar del técnico colombiano y ejemplos hay muchos. El propio Sebastián Rodríguez llegó días previos a la Noche Blanquiazul, pero tuvo que esperar una semana (a la tarde Blanquiazul realizada en Trujillo) para recién tener sus primeros minutos. “Lo va a llevar de a pocos” , nos dicen desde Matute. El profesor quiere tener más días de trabajo con Carlos, que se adapte a la línea de tres (el año pasado jugó de stopper derecho en la segunda final ante la U) y recién evaluar su titularidad. De momento, y lo más probable, es que ante Cristal jueguen los tres defensores que lo han venido haciendo: Juan Pablo Freytes por izquierda, Renzo Garcés como líbero y Jiovany Ramos por derecha. Similar caso es el de Jeriel de Santis. El delantero venezolano de raíces peruanas ha sido el último fichaje de Alianza en este mercado de pases. Pero sus documentos aún no están regularizados, por lo que no tiene fecha de debut aún. Además, claro, está Restrepo que desea conocer bien sus fortalezas dentro del campo para saber lo que aportará a su esquema. Posible once de Alianza Lima ante Cristal: / Quilca León Marco Antonio