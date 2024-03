Paolo Guerrero marcó su primer tanto en el fútbol peruano. Mira su tanto en nuestra web. (Foto: @ucv)

El ‘Nono’ necesita todas las armas que el país futbolístico pueda proveerle para emprender este salvataje. Y con el material en manos, emular lo que hizo en Universitario apenas pisó el Monumental por primera vez: convencer. El componente emocional es clave. De poco servirá que pruebe jugadores, organice microciclos o pida más amistosos si el jugador no vuelve a creer en sus condiciones, se mantiene inmune a la autocrítica o, sencillamente, no le cree. ¿Por qué a Fossati le fue tan bien con la crema? Porque el futbolista se dejó persuadir por la contundencia de sus argumentos.

Manejar una selección no es lo mismo que un club. No tener a los jugadores a diario hace difícil que las relaciones entre cuerpo técnico y jugadores se estrechen y, más allá de un “claro, profe”, el conocimiento no se profundice. Pasó con Juan Reynoso, quien manejó la bicolor como si estuviera jugando una liga y entre sus idas, vueltas y afanes de formador antes que de seleccionador, terminó confundiendo a todos con los resultados ya conocidos. El uruguayo tiene a su favor que es un zorro viejo, difícil de engañar, con la suficiente experiencia y manejo para domar a esos jugadores que la prensa suele llamar “complejos” (y que en realidad bastaría adjetivar como “indomables”). Todo ello, sin embargo, no lo hace invulnerable al error. Lo vivió hace unas semanas cuando quiso regresar al redil al indescifrable Christian Cueva.

1 ¿Cuándo sale la lista de convocados? La era Fossati se iniciará en la fecha FIFA de marzo próximo con dos partidos amistosos ante Nicaragua (viernes 22) y República Dominicana (martes 26). El duelo contra los nicaraguenses será en Matute a las 8:30 p.m., mientras que contra los dominicanos se enfrentarán en el Monumental en el mismo horario.

Por tal razón, Jorge Fossati iniciará trabajos con jugadores del medio local desde el lunes 11 de marzo en la Videna de San Luis. En ese sentido, la lista de convocados –al menos de la Liga 1– se conocería entre el jueves 7 y el viernes 8 de marzo.

En tanto, los seleccionados del extranjero conocerán si son considerados para estos partidos de preparación en un plazo máximo el viernes 15.

A partir del lunes 18, todo el grupo trabajará bajo las órdenes del uruguayo.



Es difícil que la nómina que presente esta semana traiga sorpresas por una sencilla razón: no hay mucho de dónde escoger. El universo de jugadores sigue siendo pequeño. Quién sabe sorprenda con algún tapadito como ocurrió con Reynoso cuando José Rivera apareció en una de sus primeras listas, pero mucho margen de maniobra no tiene. De ahí la necesidad de que Zambrano y Guerrero tengan rodaje y muestren -crucemos los dedos- al menos destellos de lo que alguna vez fueron.

El principal elemento a su favor es el buen momento que atraviesan dos jugadores llamados a ser los pilares de la selección en esta nueva etapa: Piero Quispe y Bryan Reyna, con el añadido que sus buenas actuaciones no las realizan en clubes de nuestra engañamuchachos Liga 1, sino en torneos del exterior. Con Cueva a un ampay de Magaly para solicitar su jubilación, las tareas de creación dependerán de lo que decida Pierito. Al delantero del Belgrano seguramente lo mantendrá como extremo, quizás con más libertad para moverse por ambas puntas. Desde que llegó a Córdoba todo parece ser felicidad para el excompinche de Yuriel Celi. Se lo ve feliz y desatado. Dependerá de Fossati que esas energías -o, para usar una frasecita de moda, esas “sensaciones positivas”- las canalice adecuadamente con la camiseta bicolor.