No hubo un solo momento de sobresalto en la carrera de ayer. Max lideró siempre y con tal contundencia que sus dos detenciones en boxes no afectaron su liderazgo. Era como si estuviera jugando un videojuego en nivel ‘super fácil’. Desde el arranque, superó a Charles Leclerc, quien se quejó más de la cuenta por la radio. Desde entonces, simplemente puso el piloto automático hacia su victoria número 55. Detrás, Checo Pérez hizo lo que se le pidió: capturar el segundo lugar, escoltar al campeón y cerrar el 1-2 para la escudería alada. Al mexicano no se le exige más que llevar al mejor monoplaza de la parrilla a su lugar natural, el podio. Tomó la posición en el giro siete y manejó los tiempos con solidez. Un inicio sólido para Red Bull que deja en claro que la emoción y el azar en esta categoría están adormecidos mientras ellos dominen.

“Pasemos al plan A”, dijeron los estrategas de Ferrari por radio a sus pilotos en el giro siete. Una frase que despertó todos los recuerdos de las pifias de la temporada pasada y que nos dejó en claro que si bien la casa italiana viene mejorando, no está para tutear a los alados. Carlos Sainz, oficialmente marginado de la escudería en el 2025 por la llegada de Lewis Hamilton, fue el mejor de los escarlatas y le quitó el protagonismo a Leclerc cuando la carrera no había pasado de los doce giros. Luego lo volvería a superar tras la detención en boxes. Lo hecho por el español le sirvió para cerrar el podio y terminar tercero. Una ubicación más que merecida que nos hace plantear una pregunta que nos perseguirá durante todo este 2024: ¿era Leclerc el piloto en el que Ferrari debería haber confiado? Ayer lo vimos más hablando por la radio que en la pista. Más allá del morbo de la interna de la escudería azzurra, Ferrari logró el 3-4 y ha iniciado el año como la segunda escudería más sólida.

Atrás, mucho más atrás, Lewis terminó séptimo. Con un contrato en cuenta regresiva con Mercedes, el británico tuvo una carrera opaca mientras que Russell intentaba hacerse con el podio adelante, pero el monoplaza no le alcanzó. Esta vez no se le escuchó exigir por la radio y lo único que atinó a reclamar fue que su “asiento estaba roto”, recibiendo como respuesta un silencio que dice mucho. Qué temporada de despedida más gélida se avecina para lo que parecía una relación inquebrantable entre Lewis Hamilton y Toto Wolff. Tan fría como el dominio de Max, quien tras presentarse en el 2024 con un Grand Chelem agradeció sin la menor pizca de emoción a su equipo con un “no se puede pedir más”. El deja vu ha comenzado.