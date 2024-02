-¿Ha cambiado tu vida después de entrar al Salón de la Fama del Newcastle? ¿Valoras más tu legado como futbolista?

Siempre he tomado las cosas con mucha tranquilidad. Los elogios nunca me han mareado. Pero recibir este homenaje, el reconocimiento de la gente pese a que han pasado muchos años que dejé de jugar por el Newcastle, es muy gratificante. Hoy, mis hijos a veces miran en redes sociales o YouTube algún gol mío que ni siquiera yo recordaba. Eso me da mucha nostalgia y felicidad por todo lo que me tocó vivir. No pude ganar títulos en Europa, pero me siento orgulloso de la carrera que hice y ahora lo valoro.

Solano fue asistente de Gareca en el proceso anterior.

-¿Sientes que en Perú no se te valora?

No quiero victimizarme. Pero en nuestro país, parece que el que deja de jugar al fútbol es olvidado rápidamente por la gente y a veces hasta por los mismos clubes. Esperan a que alguien fallezca o esté en un estado muy grave para recién valorar. Y no es así. Admiro a los países que valorar a sus jugadores y entrenadores. Eso es importante. A veces queda esa desazón de qué más debimos haber hecho para tener más oportunidades.

-Vivir en Inglaterra, ser uno de los ídolos de Newcastle, ¿te abre una puerta para trabajar en el club?

Yo estoy abierto para donde se me pueda dar la oportunidad. Esto de ser entrenador no es fácil. Sí he conversado con el club, justamente mi excompañero Steve Harper es director de todo lo que es menores. Quizá hasta que lo que busco se dé pueda trabajar ahí. Pero por ahora toca esperar.

Solano compartió trabajos con Guerrero en la Selección Peruana (Foto: GEC)

-Como referente en el club, ¿alguna vez que pidieron recomendar a un peruano?

Más que recomendar o no, es necesario hablar sobre el nulo trabajo en menores que se hace en el Perú. Necesitamos meter más fuerza en ese aspecto para que los chicos lleguen a la profesional con todos los conceptos claros y lo necesario para realizar su carrera como profesional. Pero mientras tengamos estos baches, estos vacíos, es muy complicado. Y, ojo, es una tarea de los clubes. De todos los clubes, no solo de Alianza, Cristal y Universitario. El fútbol peruano no puede depender solo de ellos, sino que a todos los clubes que están en la profesional se les debe exigir que trabajen en menores para que el fútbol en nuestro país se expandan. Hay chicos, de provincia sobre todo, que se pierden porque no ven un futuro en algún club de su región. Entonces siento que hay talento, pero tenemos que darle oportunidad.

-Hasta 2010, Perú tenía a Solano en Inglaterra; Pizarro, Guerrero y Farfán en Alemania, Vargas en Italia… ¿Hoy por qué no ocurre eso? ¿Por qué retrocedemos mientras los otros países avanzan?

Nos hemos acostumbrado o esperanzado porque Perú ha sido una tierra en la que el talento natural aparecía. Pero llegó un momento en el que a este talento se le debió ayudar. Y creo que ahí la infraestructura es muy importante. Te pongo un ejemplo: Alianza Lima cumplió 123 años hace poco, un club al que le tengo mucho cariño y le agradezco porque me dio la oportunidad para jugar al fútbol desde los 11 hasta los 16 años antes de ir a Cristal, pero que recién parece que se están poniendo las pilas para tener un centro de alto rendimiento. Eso habla muchísimo del lugar en el que estamos, en dónde nos ubicamos. Si los clubes no tienen infraestructura en donde los chicos puedan desarrollarse y aprender decentemente, seguiremos hablando de esto por muchos años más lamentablemente.

-¿El problema es solo de los clubes?

No, claro. Debe haber exigencias. La Federación Peruana de Fútbol tiene que hacerlo. Esperemos, siendo positivos, que algún día podamos ver esos cambios.









-En la era Gareca se habló mucho acerca de un plan de reestructuración del fútbol peruano. ¿Qué impidió para que esto se lleve a cabo?

Nosotros tenemos que vivir una realidad. ¿Por qué en otros países se hacen los recambios naturales? Porque los mismos clubes tienen ambiciones. A mi me vendieron en el año 97 a Boca Juniors por casi un millón de dólares. Han pasado casi 30 años y Piero Quispe se fue a México por dos millones de dólares o un poquito más. No puede ser posible. Han pasado casi tres décadas. En ese contexto, Ricardo Gareca llegó al Perú con una misión: que la selección mayor obtenga resultados. Después no es tarea de él, ni de los entrenadores de la selección, que el fútbol peruano se restructure. Como te dije, es un tema de exigencias por parte de la FPF y ambición de los propios clubes para invertir a largo plazo en sus canteras con el sueño de vender.

-Hoy, Alianza, Cristal y la ‘U’ tienen en la delantera a casi todos extranjeros. ¿Te preocupa ese escenario?

Esa es la realidad de nuestro fútbol. Lo que se termina contratando son delanteros o centrales de afuera. No es culpa del extranjero, claro, pero también los mismos clubes tienen que empezar a ponerle ganas a la formación de jugadores y darles oportunidades. Alianza mismo debería estar preocupado en formar un ‘9′ porque hace mucho no lo hacen.

-La selección peruana tiene una nueva cabeza: Jorge Fossati. ¿Tuviste la chance de volver a la Videna con el entrenador uruguayo?

No. Pero, igual, es nuestra selección y hay que desear siempre lo mejor. Cuando escucho hablar al profesor, noto mucha experiencia en él, los años en el fútbol le han brindado esa sabiduría. Ahora tiene la oportunidad de tener a los chicos en esos dos amistosos de marzo, dos más en junio y en la Copa América. Creo que podrá plasmar ahí lo que quiere para esta selección.

-¿Fossati es el hombre ideal para salir del hoyo en el que nos encontramos?

Escucho a Fossati y es de esos típicos técnicos de experiencia que hacen sentir al jugador con mucha confianza y que están atentos a todos los detalles. Pero la respuesta a tu pregunta se dará con los resultados que saque el equipo. De momento siento un clima tranquilo, de confianza, muy bueno para los chicos. Esperemos que le vaya muy bien.





-Es difícil no preguntarte por Ricardo Gareca. ¿Consideras, como el hincha, como una traición que sea técnico de Chile?

Es una palabra muy fuerte. Tenemos que ser agradecidos con él porque nos dio muchas alegrías en los últimos años. Él tiene mucho cariño por el hincha peruano, por el país, pero no deja de ser un profesional. Creo que lo mejor es no mencionar esa palabra porque es muy fuerte. Sabemos de la rivalidad que existe con Chile, pero es futbolístico nada más.

-¿Tuviste la oportunidad de ir a Chile con Gareca?

Con Ricardo hablamos poco. Aún queda la amistad, nos saludamos en momentos importantes. Cuando le salió lo de Chile percibí que iba a ser difícil llevarme porque iba a preferir contar con algún chileno para tenerlo como asistente y acercarse a los jugadores. ¿Te imaginas si Gareca hubiera trabajado con Marcelo Salas aquí? Difícil, por no decir imposible. Pero después todo bien, la amistad continúa. Le deseo lo mejor siempre, aunque cuando juegue contra nosotros no.

-El debut en la Copa América de Gareca en Chile será ante Perú…

Sí, cosas del destino. Ahí se encontrará con varios de sus hijos. Será un bonito reencuentro creo.

-Uno de sus hijos que no estará es Christian Cueva, quien aún no se opera de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla, una lesión que padece desde marzo del año pasado. ¿Crees que Christian aún puede retornar a la selección?

Él tiene que operarse ya de esa lesión, recuperar esa rodilla porque es su herramienta de trabajo. Después, si él desea seguir jugando, que lo haga. Tiene 32 años, no es un niño al que se le tenga que decir qué hacer. Él es la única persona que sabe lo que debe hacer, y no hacer, para volver a hablar del gran jugador que es. No puede terminar su carrera de esta manera.

Ñol ingresó al Salón de la Fama de Newcastle. (Foto: Instagram)





-¿Paolo Guerrero, con 40 años, y recién sumándose a un club (César Vallejo) es opción en la selección peruana?

Cuando uno llega a esta edad en el fútbol, lo que nos juega en contra es estar parado, sin ritmo futbolístico. Su último partido fue a mediados de diciembre creo. Ya han pasado más de dos meses. Lo que necesita Paolo es jugar cuanto antes pensando en la selección. Tiene que acelerar.

-¿Luis Advíncula, que seguramente será titular este domingo en el clásico ante River Plate, puede ser considerado referente en Boca Juniors?

El comienzo de su etapa fue muy dura, con crítica a su juego, pero el tiempo corrigió las cosas porque él es un jugadorazo. Creo que a todos los peruanos nos enorgullece que le vaya tan bien y deje el nombre del país por todo lo alto. De cara al futuro, gracias a él, cuando Boca necesite un lateral, mirarán a los nuestros. Ese es su legado. Además ha entrado en una etapa de madurez en la que el hincha le reconoce la entrega, el coraje y el profesionalismo con el que vive su día a día. Boca definitivamente es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y Advíncula va a ser recordado por la gente, como lo fue Julio Meléndez. Cuando llegué, en el 97, Maradona me hablaba del ‘Negro’ Meléndez, a quien nunca pude conocer, pero ahí te das cuenta lo que hizo.