¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Always Ready? Sporting Cristal y Always Ready volverán a medir fuerzas este martes 27 de febrero del 2024 por el partido de vuelta de la Segunda Fase de la Copa Libertadores 2024 en el estadio Nacional de Lima. Los ‘Rimenses’ van en búsqueda de la clasificación, a pesar de haber perdido 6-1 en El Alto. Para que puedas ver la transmisión de este partidazo entre peruanos y bolivianos, tendrás que sintonizar en cable ESPN, sin embargo, tienes otra opción vía streaming por internet; mediante DSports, DGO o Star Plus podrás seguir la transmisión en toda Sudamérica.

