-¿Es, quizá, la mejor negociación en su carrera como empresario? Al final hizo respetar el contrato y pudo tener a Paolo Guerrero por todo el 2024.

Yo creo que primero tengo que aclarar, además, la primera reunión que sostuvimos con Paolo, en ningún momento se puso en cuestión o se puso en duda el incumplimiento de Paolo del contrato por ninguna de las dos partes, mucho se habla de un enfrentamiento y eso nunca ocurrió. Hubo siempre buena comunicación, apertura y válida preocupación de Paolo por las amenazas lamentables hacia su familia, pero en todo momento se habló de la preocupación de parte de Guerrero de velar por su contrato y cumplir con Trujillo.

-Paolo Guerrero públicamente pedía a gritos su liberación, por este tema de inseguridad, ¿pero qué convenció a Paolo para que venga a Lima y no cancele el vuelo como sucedió el día sábado?

Estaba con la preocupación como cualquier hijo que tiene sobre su madre, y le dio tranquilidad ver a su familia, le dio tranquilidad entender que lo que está pasando con su familia está siendo trabajado por la policía, que se ha comprometido con no parar hasta capturar a estos delincuente. También tuvo tranquilidad al saber de que como institución le vamos a dar las garantías necesarias para que se sienta seguro en Trujillo junto a su familia. Yo creo que esos dos días más que negociaciones fueron espacios de conversación y manejar el tiempo necesario para que llegue a la ciudad de Trujillo, a pesar que su preocupación era llegar cuanto antes a Trujillo

-¿Fue clave que conversé con Doña Peta en su casa y comente todo lo que menciona en cuanto a seguridad para que Paolo Guerrero viaje a Trujillo?

Nosotros nos solidarizamos y comprometemos a hacer todo lo humanamente posible para que Paolo y su familia, al igual que de cualquiera de los deportistas que son parte de César Vallejo se sientan seguros de una ciudad hermosa como es Trujillo.

-¿En qué consiste el plan de seguridad que le ofrecen a Paolo Guerrero? ¿Tiene que ver con sus traslados de entrenamientos a su hogar?

Sí, claro. La idea es que el plan de seguridad establecido por la institución se active y sabemos que desde el día uno que está viajando Paolo vamos a darle la tranquilidad necesaria para que él solo se concentre en lo que realmente le gusta que es jugar al fútbol.

Paolo Guerrero junto a Richard Acuña.

-¿Qué día presentan a Paolo Guerrero como nuevo jugador de César Vallejo?

Va a ser martes.

-¿Será abierto en el Estadio Mansiche para que vayan los hinchas y los medios de comunicación?

Sí, claro, abierto para todos. Lo del Mansiche no te puedo confirmar, pero será el martes.

-¿Paolo Guerrero volverá a Brasil en los próximos días?

No, él ya se queda entrenando.

-Leía que Paolo Guerrero viviría en estos primeros días en el mismo hotel que vivía Beto Da Silva, ¿es cierto eso?

Los temas logísticos no te lo puedo mencionar, pero Paolo Guerrero estará bastante tranquilo al llegar a la ciudad.

-¿El debut de Paolo Guerrero está previsto para el 7 de marzo ante Sport Huancayo por la Copa Sudamericana?

Eso es lo que esperamos, pero ya depende eso del comando técnico, esperemos que se pueda dar de esa manera.

-Hace unos días salió un video que cuando le preguntaron a Roberto Mosquera sobre Paolo Guerrero, el técnico esquivo la respuesta dando a entender una incomodidad y acabó la charla con los periodistas. ¿Todo bien la relación entre Mosquera y Guerrero?

Esa no es una incomodidad, simplemente entiendo la posición de Roberto de que no puede hablar de un jugador que todavía no está entrenando con el equipo. Desde el día de hoy jueves ya es un jugador de César Vallejo y me imagino que de aquí para delante no habrá ningún problema.

-¿Esta cerrado ahora sí el equipo para Roberto Mosquera?

Estamos dispuestos a escuchar lo que nos diga el entrenador y a partir de ello ver la manera de seguir contando con la colaboración efectiva de nuestros auspiciadores para seguir logrando cosas importantes, ya sea el caso de contratar jugadores de ser así (aún tiene un cupo de extranjero libre) y el otro caso será preocuparnos en potenciar únicamente con lo que tenemos. No puedo hablar hasta que converse con Roberto y veamos que pueda solicitar él al respecto.

-La camiseta con la marca Astro va a poner un nuevo lote de camisetas de Paolo Guerrero, ¿ya lo pusieron a la venta?

Sí, claro, ya está a la venta en los canales oficiales del club y en todas las tiendas Marathon de todo el país.

-¿Harán alguna campaña para que los hinchas compren la camiseta oficial de Paolo Guerrero?

Vamos a hacer muchas activaciones importantes con firma de autógrafos con Paolo Guerrero, José Carvallo, Ballón, Benavente, Mena, Vélez y todo son parte del plantel. Todos están enfocados a ayudar en ese trabajo que corresponde como institución.

-¿Cuándo hace los exámenes médicos Paolo Guerrero?

Este viernes por la mañana en Trujillo se los hizo.

-Con respecto a la documentación solo falta los resultados de los exámenes médicos para que Paolo sea inscrito en la Liga 1.

Sí, solo faltan los exámenes. Eso se hace rápido para sacar el carnet de cancha respectivo.

-Contratar a Paolo Guerrero marca un hito en la historia del fútbol peruano, usted y su club está quedando en la historia de la Liga 1 Te Apuesto, ¿cómo analiza eso?

Yo creo que acá gana el Perú, no soy yo ni la institución, sino el ganador es el país, pues se trata de un jugador emblemático de la selección y que juegue en el fútbol peruano es una alegría para todos los peruanos y creo que esa alegría se refleja en el comentario positivo de todo lo que sabemos lo que significa Paolo Guerrero para nosotros.

-Las redes polarizaron todo en los últimos días: estaban a su favor y que Paolo Guerrero respete el contrato con César Vallejo, ¿cómo analiza ese hecho?

Yo no quiero que se diga que salieron a favor de nosotros, acá simplemente se ha velado los intereses del país y la alegría que significa tener a Paolo para todos nosotros y sabemos muy bien que eso era lo más importante. Yo no quiero imaginar o pensar que hubo bandos, acá no hay bandos y todos somos como los 33 millones de peruanos ilusionados con ver a Paolo cada fin de semana representando de la mejor manera a la César Vallejo en diferentes partes del país.

-¿La presencia de Paolo Guerrero en Trujillo marcará a la ciudad también desde el turismo?

Sí, Paolo es muy importante para nosotros, es una alegría que esté en César Vallejo y sabemos muy bien que esa alegría se va a transformar en alegría de los trujillanos, liberteños y peruanos. Espero que siempre se dé en esa línea, agradezco a Paolo y todos los deportistas del club César Vallejo por darnos alegrías y enfocarnos básicamente en el objetivo que nos hemos trazado.

-¿Habló con su padre de alguna obra en Trujillo que se pueda gestionar gracias a la llegada de Paolo Guerrero?

Todavía no lo sabemos, es bastante prematuro, nos hemos enfocado netamente en lo deportivo y después de eso, ya veremos que actividades hagamos que puedan beneficiar a la ciudad se pueden dar. Paolo siempre es una persona predispuesta, con buen corazón como todos lo sabemos y mi padre también. Ese match que se va a dar será importante pensando en el bienestar de todos los peruanos.

-¿Paolo Guerrero le pidió disculpas por lo que dijo la semana pasada?

No, no, acá siempre existió un momento de conversación bastante clara, lo que existió fue momento de apertura, momento de esclarecer algunas cosas entre ambas partes, pero siempre con el respeto necesario y la predisposición de sacar adelante lo que iba a ser la llegada de Paolo a la César Vallejo.

Regalando momentos inolvidables 🤩🧡



Nuestro guerrero hizo feliz a un pequeño fan en su cumpleaños 🎉

Un momento que va más allá de la cancha que quedará grabado en la memoria del poetita 🫂#FuerzaVallejo #VallejoEsTrujillo #UnSoloCorazón pic.twitter.com/M215PNyvR6 — UCV - Club Deportivo (@clubucv) February 24, 2024

-¿Entre sus planes está ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol?

Siempre lo dije, soy dirigente hace casi 20 años y dije que me encantaría ayudar al fútbol peruano, pero yo creo que estando una gestión presente a la cabeza, sería bastante irresponsable de mi parte hablar sobre ello. Lo único que nos queda como institución es apoyar desde el lugar que nos corresponde. Si llega esa posibilidad lo pensaré y meditaré viendo la manera de coordinar porque no postula uno sino un grupo de dirigentes que buscan el bienestar del fútbol peruano.

-Al final los comerciantes están felices porque Paolo Guerrero se queda en César Vallejo...

Ganó el Perú que es lo más importante y yo creo que los peruanos unidos somos más fuerte que cualquier tipo de dificultad y eso es lo más importante. La inseguridad no nos iba a poner la agenda, nosotros no podemos permitir que unos delincuentes vengan a arruinar la felicidad de los peruanos. Acá estamos demostrando que en base a una buena comunicación y buenos resultados estamos logrando cosas importantes.

-Finalmente, ¿algún mensaje para los trujillanos que esperan con ansias de ver a Paolo Guerrero?

Decirles que son parte de esta felicidad institucional y nosotros como institución estamos enfocados en darle esa primera alegría a Trujillo de ser el primer equipo campeón del fútbol nacional y que está logrando cosas importantes y que tengo la plena seguridad de semana a semana trataremos de ganar batalla a batalla y a fin de año logremos ganar la guerra logrando el campeonato nacional.