“Inseguridad la estamos viviendo en todos lados, él debe haber hablado con su grupo, con su familia, pero por qué no fue antes de poner una firma, yo lo hubiera pensando un poco más y ver qué es lo mejor para mi familia. No sé qué pensará él en este momento, muy apresurado”, dijo, no solo en clave de verdad sino de confirmación: ya no somos amigos.

Tuvieron que reunirse en cuatro ocasiones en Lima, martes y miércoles, para que Paolo Guerrero cambie su punto de vista y acepte jugar por la Universidad César Vallejo. Richard Acuña conversó y compartió en dos ocasiones con la mamá de Paolo, Doña Peta Gonzales para convencer y garantizar que su familia está libre de peligro y que su hijo estará bien cuidado en la ciudad de Trujillo.

Las “nuevas” condiciones ofrecidas por Vallejo

Es público que a Paolo Guerrero le interesaba, por sobre todas las cosas, la seguridad de su familia. Eso, por encima de todo. “Esa situación no ha sido fácil de manejar, pues continuar con tu vida normal mientras la procesión va por dentro, no es sencillo ni agradable. Mucho menos, si continuaban las amenazas sobre los más cercanos: tus padres, tus hijos, tu familia; y menos para una familia como la mía, que hace poco tiempo, marzo de 2019, perdió a un hijo, nieto, sobrino a manos de los delincuentes, dolor que llevamos marcado en nuestros corazones”, dijo el lunes, en América TV.

Este hecho ha sido clave de parte de Richard Acuña de manejar un problema que quizá no fue bien llevado, pero con comunicación en persona se pudo solucionar. Desde Vallejo siempre hubo la confianza que Paolo Guerrero respete el contrato, le cuentan a DT hasta tres personas al interior del club trujillano, puesto que con el tema de seguridad y económico le garantizaban al ‘9′ de la selección peruana que nada malo le pasaría.





Es así que tras un almuerzo de confraternidad entre Ana Paula, Julio Rivera, Julio García, Paolo Guerrero y Richard Acuña se celebró que todo acabó en buenos términos y que este jueves Paolo estará en Trujillo: “Paolo llega mañana y tiene entrenamiento en la tarde”, nos dice nuestra fuente que trabaja en el club poeta.

Por la mañana aprovecharan en realizarle los exámenes médicos y culminar con el proceso de documentación en la FPF que por ahora está incompleto.

“Paolo está inscrito en la Federación como jugador de César Vallejo y tenemos tiempo hasta el 26 de febrero que se cierra el Libro de Pases para completar la documentación. Si faltan los exámenes médicos para obtener el Carnet de Campo y pueda jugar la Liga 1”, le cuenta a DT una fuente cercana a Richard Acuña.

¿Qué otros requerimientos ha aceptado Vallejo para tranquilidad del delantero de la selección? En principio, la casa lejos del centro de la ciudad y con seguridad privada y permanente las 24 horas. Según el programa América hoy, la lujosa mansión en la urbanización El Golf de Trujillo, a 25 minutos de la Plaza de Armas, está valorizada en S/7 millones y allí vivirán Paolo Guerrero junto a Ana Paula Consorte y sus hijos en Trujillo. Luego, el club UCV le ofrece una camioneta para transportarse en la ciudad y el alquiler de un jet privado para los traslados Lima-Río de Janeiro, según corresponda. Finalmente, Richard Acuña, presidente de la institución, le ha dado su palabra a toda la familia Guerrero Gonzales -en presencia de la mamá, la novia, y el hermano mayor Julio Coyote Rivera- que vigilará personalmente todos los temas de seguridad que puedan ayudar a que Paolo se desenvuelva en óptimas condiciones en su estadía trujillana.

Además, César Acuña, Gobernador regional de La Libertad, se comprometió a que desde lo que le corresponde como autoridad tener más vigilia en la seguridad. “Hago un mea culpa por la inseguridad. Ahora voy a tener liderazgo total en mi región”, había dicho.

Cesar Acuña en @RPPNoticias: "Hay acuerdo entre Paolo y la @clubucv. Mañana viaja a primera hora y se entrena por la tarde. Se va a mantener el contrato, todo el 2024 y si renueva otro año mas. Vamos a darle toda la seguridad posible. Él tiene ganas de jugar ya mismo" pic.twitter.com/pxLu7lRYjt — Mario Pinedo (@mariopinpan14) February 22, 2024

Y así, tal parece, la novela llega a su fin.

El Comercio pudo conocer que hasta el cierre de este informe aún Paolo Guerrero no ha sido agregado al grupo de WhatsApp de los jugadores de César Vallejo, pero tras su arribo el administrador lo presentará al plantel mediante ese canal de comunicación.

Paolo estará unos días en Trujillo solo hasta su presentación, porque tiene que regresar a Brasil, ya que sus menores hijos (a) están allá y tiene que volver para que su familia esté completa en Perú.

Por ahora, el goleador histórico de la selección estará viviendo en el mismo hotel que Beto Da Silva vivió durante su estancia en César Vallejo, un lugar de lujo en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de Trujillo. La casa será habitada cuando Paolo esté ya instalado con sus hijos en la Capital de la Eterna Primavera.

