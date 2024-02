— Lo vimos en el Clásico, ¿hubo alguien que lo sorprendió?

No, sinceramente no. Tampoco vi actuaciones rutilantes de nadie, sí actuaciones de buen nivel. Pero creo que esto pasa porque recién estamos en la tercera fecha de la liga. Desde mi punto de vista, los jugadores llegan a agarrar ritmo de competencia, en no menos de seis o siete partidos.

— ¿Es una presunción, quizá muy exagerada, creer que para los amistosos de marzo (Nicaragua y República Dominicana) alguna o parte de la columna de la ‘U’ puede ser el sostén de la selección?

No, no es exagerado pensar que futbolistas que están en la ‘U’ o que estaban, en caso de Piero Quispe, puedan ser parte del plantel para estos dos partidos de marzo. Porque bueno, vienen siendo parte del plantel de selección. Y por otra parte, creo que es fundamental en este primer periodo, ellos que están más adaptados a lo que uno quiere, pueden ayudarnos a que la idea sea más fluida desde el inicio.

— Porque, además,, Edison ha dado un salto de calidad, Aldo Corzo es regular siempre, Piero Quispe lo mismo...

Lo de Edi (Flores) era simplemente un tema de contexto, de coyuntura especial, en la cual lo recibimos. Él vino el año pasado a Universitario sin pretemporada. Recuerdo que tuvimos que llevarlo en forma progresiva. Lo habíamos traído para que refuerce el equipo y no para tirarle a él una responsabilidad mayor que a sus compañeros. Creo que agarramos por el camino que más convenía en ese momento. Para que él nos fuera dando su fútbol. Y en la medida que pasaban los partidos fuera aumentando la cantidad de minutos. De esa manera conseguimos llevarlo hasta la final del campeonato y ustedes vieron lo que pasó.

— ¿La selección va a jugar con el sistema, la idea, que tenía la ‘U’, el 3-5-2 flexible, por lo menos en este arranque?

Con la idea ninguna duda. Sino no sería yo. La idea no es el sistema. La idea es una cosa, el sistema es otro. Que es el sistema (3-5-2) que más me gusta tampoco nunca lo he negado, pero lo he variado muchas veces, incluso en el propio Universitario. A veces me parece que exageramos cuando encerramos a un entrenador por el sistema. A mí gusta decir que la idea no cambia por el sistema, sino que lo que la cambia, realmente, son las características de los jugadores que integran el equipo. Por ejemplo, el clásico (Alianza-’U’) jugaron espejo, jugaron los dos con el mismo sistema, ¿no? pero hubo diferencias sutiles. Si uno observa con atención, no porque jueguen con el mismo sistema juegan igual.

(Foto: Alessandro Currarino / GEC)

TE PUEDE INTERESAR: Los fundadores de Alianza y el trabajo de los hinchas restaurando sus tumbas

— ¿Cuál es la postura sobre algún acto de indisciplina en su grupo? Hay una idea en el Perú de que nos sentimos más cómodos con que el entrenador sea un segundo padre. ¿Cómo va a ser Fossati?

Yo voy a seguir siendo Fossati. No me cambia nada, menos a esta altura de mi vida. Yo no soy ni un extremo ni el otro. Soy bastante frontal con el jugador. Cuido mucho la privacidad, en lo que se puede, porque hoy ni en tu familia podés tener privacidad, lamentablemente. Se hace todo viral. Ahí les marco desde el primer día qué pienso. Si un jugador me dice ‘yo creo que por este camino vamos a estar mejor’... bueno. Te escucho. Dame argumentos. Si lo tengo que pensar y lo tengo que cambiar, no tengo ningún problema. Pero me tenés que dar argumentos. Yo soy el entrenador del plantel, no soy el entrenador personal de nadie, si te puedo ayudar personalmente encantado de la vida, siempre y cuando no me afectes el grupo. Creo mucho en la importancia de la convivencia y de la mentalidad que tengamos como grupo. Vamos todos juntos o te bajás. Esto es colectivo, si querés ir por tu lugar anda a jugar al tenis o anda a boxear.

— ¿En qué estado de su paciencia está el caso Guerrero hoy con lo que se sabe?

Lo último que hablé con él es que venía para Vallejo, que estaba todo arreglado y cómo estaba entrenando. Una vez que él tiene equipo dejó de ser, digamos, mi preocupación, como lo ha sido él y otros. Claro que esto (quedarse sin club)... no puedo ocultar que no me gusta que esté pasando, porque para un jugador tan importante como él lo que me importaba era que tuviera equipo y celebré que hubiera arreglado con un equipo de la Liga peruana. Tampoco soy quien para juzgar públicamente lo que pasó, porque siempre hay que escuchar las dos partes

— ¿Ha podido hablar con él en estas últimas hotra?

No, como les digo, después de estas últimas horas donde vinieron las novedades imprevistas no he hablado con él. Veré cómo viene el tema, no se trata de la convocatoria en sí, porque él tiene claro que si no tiene equipo, bueno, no es imposible, pero es muy difícil que yo lo pueda convocar.

—Uno descuenta que si está Paolo, él es el capitán de la selección...

No, yo no descuento nada.

— ¿El capitán de la selección, en caso Guerrero no esté en estos amistosos está más cercano a Renato Tapia?

De nuevo, y sin nombres propios, yo no sé si van a estar Tapia, Gallese, Corzo y todos los que vos quieras. Yo no le cambio los capitanes o los líderes a un grupo. Los líderes los eligen sus compañeros. El vestuario es de los jugadores. Y los referentes son los referentes que digan los jugadores. Leía hace poquito que en un futuro viene, parece está planificado, la tarjeta azul. Parece ser que ese es el camino, que el único que se va a poder comunicar con el árbitro es el capitán. Entonces, tiene que ser alguien idóneo. Si es reconocido, mejor. No es que la capitanía se lo doy a cualquiera. Tiene una función, tiene que hablar, no puede ser, con todo respeto, alguien que no habla.

— ¿Tiene alguna opinión formada sobre el posible regreso de André Carrillo al fútbol peruano?

Me gustaría, me gustaría. Porque simplemente hay una cosa: está muy lejos, al otro lado del mundo. Está claro, está a 30 horas de viaje, entonces tenerlo por acá o en la región sería bueno en ese sentido, ¿no? Y como siempre he dicho que la liga peruana es muy exigente, entonces, ¿por qué no?. Ojalá que se diera la vuelta de André al fútbol peruano.

— ¿La aspiración hoy es pelear ese medio cupo, el sexto cupo en Eliminatorias, o esa matemática es más bien para otros?

Creo que el camino es que de la Copa América podemos llevarnos un equipo fuerte con respecto a mi idea. Un equipo que sepa qué quiere. Yo diría que este es un momento en el que lo mejor que nos puede pasar es no mirar la tabla.

— ¿La selección está obligada, desde que reinicia el proceso, a ganar todo?

Vamos a ese partido contra Colombia (setiembre por Eliminatorias) a tratar de ganar de la misma manera que contra Nicaragua, y después Dominicana. Porque esa mentalidad tiene que estar siempre, aunque sea acá adentro de la Videna en un picado. Vos tenés que tener un deportista que entra a la cancha con la mentalidad de ganar. ¿Cómo? No nos tenemos que olvidar que un equipo que juega bien es el equipo que hace las dos cosas más importantes del fútbol bien: defender y atacar.

—¿Mirando o no la tabla, el rival directo para la selección peruana es el Chile de Gareca?

No, no. Yo no lo tomo así. Para mí, esté con el técnico que sea, el partido que tiene un plus es el partido con Chile, pero no porque esté Gareca o Fossati, es porque es el Clásico del Pacífico. Si vos te referís a que es un rival que, si bien es cierto está encima de nosotros (en la tabla de las Eliminatorias), pero está cerca, también tenés a Bolivia, a Paraguay. Están todos ahí. Un poquito más allá vienen los otros, pero tampoco están a 50 puntos adelante.