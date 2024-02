-Tras la difusión en los medios de comunicación junto a Paolo Guerrero, el abogado de César Vallejo, Ernesto Andree Pesantes, ¿se ha comunicado con ustedes mediante alguna llamada telefónica?

Nada, ninguna llamada, no he recibido nada. Tengo su número registrado y el miércoles recibí muchas llamadas de números que no tengo registrados y no pude contestar todas, pero si se trata de él, no se comunicó conmigo.

-Richard Acuña comentó que no le llegó ninguna carta de renuncia de parte de Paolo Guerrero, ¿la enviaron?

Él la ha recibido en la tarde, creo que le hemos enviado después de que salió a hablar en RPP. Está en su correo electrónico dicho documento.

-En ese documento indica que la César Vallejo tiene 72 horas para liberar a Paolo Guerrero.

Así es, tienen 72 horas contando desde el viernes hacia delante, pero hasta ahora nada. [NdR: el cuadro poeta no aceptó la renuncia y por el contrario, comunicó al delantero que tiene que presentarse este martes en Trujillo].

-¿Cuándo cree que acabe todo esto, porque señala que desde no tiene comunicación con Richard?

Se ha cortado la comunicación, a pesar de que estábamos en muy buenos términos. El último miércoles logré hablar unos minutos para comentarle el tema de las extorsiones, le he escrito y había dejado mensajes diciéndole: “Richard, cerremos este tema de una vez”, yo decía esto, porque habíamos dejado pendiente un poco más de 24 horas antes. Ya estábamos prácticamente con el acuerdo de desvinculación cerrado con todos los términos cerrados, Richard, Paolo y yo. Ni siquiera es que lo había hablado conmigo, estábamos los tres reunidos y teníamos un acuerdo, pero de pronto dijo: “denme media hora, necesito hacer una consulta y esa media hora se extendió hasta ahora”. Cuando nosotros decidimos algo, él fue indiferente porque recibimos la carta en la noche (del miércoles). Ahí hay un error porque uno puede negar hasta los dichos, pero cuando él dice que no recibió los mensajes... Yo tengo las imágenes de los chats y eso afecta la buena fe, ya que uno dice que no están actuando de buena fe, se rompe todo y se pone más difícil.

-Cuando habían llegado a un acuerdo con Richard, Paolo Guerrero tenía que pagar una indemnización, porque se hablaron de montos exorbitantes.

No hay indemnización en el contrato. Paolo iba a asumir los gastos que habían efectuado, un tema vinculado con la casa, el viaje que había hecho el preparador allá, solo esos gastos. Como te digo, ya estaba casi cerrada la desvinculación, pero Richard dio su brazo a torcer.

-¿Entonces Paolo no debe pagar una indemnización a César Vallejo en caso de desvinculación?

Sí, claro, eso no existe. En el contrato no está contemplado y tampoco exigió nada de esto Richard Acuña y la gente de César Vallejo.

-¿En Vallejo temen que Paolo Guerrero acepte una oferta de Alianza Lima?

El problema que surge aquí es que todo esto está ocurriendo a pocos días de terminar el libro de pases. Además, está prohibido de hacer algo, mientras no se corte el vínculo. Apenas se corte el vínculo, Paolo tiene que ver qué opciones tiene para poder trabajar y continúe con su carrera. La gente cree que porque es Paolo, los acuerdos con nuevos equipos se cierran rápido y no es tan fácil. La mayoría te dirá: “me encantaría contar con Paolo, pero ya no tengo cupo”. Eso es una gran dificultad, entonces, mientras más se demore en llegar a un acuerdo, será una dificultad grande. Ahora, donde no ocupa cupo es acá, en Perú, no tiene esa desventaja,. Naturalmente solo por análisis de probabilidad, Perú termina siendo una opción viable para que trabaje. Todos los clubes serios saben que si ahorita inician conversaciones con Paolo se meten en un lío legal, no sabemos que va a pasar, pero Paolo no conversó con Alianza, Alianza no llamó a Paolo y antes de esto, Paolo tenía opciones en Perú y Brasil, ahora los tiempos son cortos, y no se puede dar el lujo de desechar cualquier oferta, entonces, si Guerrero no cierra un contrato ahora se va a retirar del fútbol.

1 ¿Qué dijo Bruno Mariono, gerente deportivo de Alianza Lima, sobre Paolo Guerrero? "Paolo Guerrero está descartado porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad"

-Paolo Guerrero desiste el acuerdo con César Vallejo debido a las amenazas con su madre y familia, pese a que antes jugó en ciudades peligrosas como Quito y Rio de Janeiro, pero es lamentable que en Trujillo, la delincuencia decida quién trabaja ahí y bajo sus condiciones.

Ahí viene el problema, porque finalmente César Vallejo no libera a Paolo, así como está actuando de manera paralela a lo que están haciendo los delincuentes, porque al demorar hacen que Paolo Guerrero deje el fútbol.

-¿Cuándo cree que se acabe esto?

La idea de la carta es que la conteste y diga si lo va a liberar dentro del plazo de 30 días. Es lo que estamos esperando. No sabemos si va a responder, lo coherente sería liberarlo y después definir qué sucede. Si Paolo fuera a un club que no le gusta a Richard y él cree que lo afectó, tiene todo derecho de reclamar y denunciar. Lo mismo pasa si cree que hay algunos costos que se deben asumir y ahí discutiremos legalmente lo que sucede, pero ya se dejó a salvo el derecho del jugador a jugar.

-Están abiertos a una reunión con Richard y si les dice que ya está todo solucionado, no hay marcha atrás para que Paolo Guerrero llegue a Trujillo.

No es que el problema no sea la seguridad de la ciudad, el problema son las amenazas que recibe Paolo y han aumentado el nivel de certeza de él. Ese es el punto. Ya está decidido y no hay marcha atrás. Cuando empezó el tema de la inseguridad, yo le hablé mucho de ese tema a Richard Acuña sobre ese impacto negativo como impacto para Trujillo y por eso terminamos hablando con algunos ministros e inclusive nos facilitó teléfonos, por eso el jueves se rompe la confianza, ya que él niega que tenga conocimiento y a nosotros nos deja diciendo: ¿qué pasó? Peor cuando él sabe que hay los chats y los contactos que nos pasó, pero en fin, nos extraña.

-¿Las amenazas siguen?

Las denuncias ya son formales y la Policía tenía conocimiento desde hace mucho, pero entiendo que en los últimos días han intensificado el trabajo.

-¿Qué concepto tiene de Richard Acuña?

La verdad que no entiendo como funciona la cabeza de Richard en este momento, porque estábamos manejando todo bien, ya se había molestado, porque es evidente saber que esto tiene que terminar, ya que había puesto tanto esfuerzo en la negociación que yo fui partícipe, donde fue flexible y muy amistoso, claro que tiene que estar molesto, pero paso molestia y se juntó las voluntades y ya estaba listo para el acuerdo y como cambió todo, ¿qué pasó? Sinceramente, no entiendo, más aún cuando su papá se ha manifestado de una manera y él está actuando de otra forma. Pero espero que en las próximas horas va a reflexionar y acceda. Asimismo, que reserve sus derechos a reclamar, si cree que lo tiene, pero que libere a Paolo Guerrero. Ojalá que sí.

-¿Vallejo puede perjudicar más la carrera de Paolo Guerrero?

Esto está en la Cámara de Resolución de Competencia y Disputas de la FPF. Si Richard cree que tiene algo que reclamar, está en toda la libertad de hacerlo, eso no se le puede negar, pero lo debe dejar libre. Luego, veremos si tiene razón, eso ya se verá en la vía legal. Hoy debería liberar a Paolo, desearle suelte para que encuentre equipo pronto para que el fútbol peruano no lo pierda.

-Exacto, ¿por qué con la carencia de ‘9′ no podemos darnos el lujo de que Paolo Guerrero decida retirarse?

Sí, así es.