Después de vivir su primer día en medio de flashes, autógrafos y saludos; Paolo descansó muy tranquilo en una mansión que el club le otorgó en el Golf, una de las zonas más exclusivas de Trujillo. Según ‘América Hoy’, programa en el que Brunella Horna, esposa del presidente de la institución norteña Richard Acuña, es una de las conductoras, informó que la inmensa casa donde vive Guerrero está valorizado en siete millones de soles.

Paolo fue muy temprano a la Villa Poeta, el centro de alto rendimiento del club ubicado en el centro poblado El Milagro. Llegó y lo primero que hizo fue pasar por rigurosos exámenes médicos, teniendo en cuenta que su último partido oficial fue el pasado 17 de diciembre, cuando LDU venció por penales en la segunda final a Independiente del Valle y se coronó campeón de la LigaPro de Ecuador.

Paolo Guerrero pasó exámenes médicos en César Vallejo. (Foto: Club UCV)

“Todo muy bien con los exámenes médicos”, nos cuentan fuentes directas del elenco poeta. Una vez finalizados los exámenes y las respectivas fotos para las redes sociales, el ‘9′ se integró a su segundo día de entrenamientos a cargo del técnico Roberto Mosquera, quien al finalizar los trabajos habló con la prensa e ironizó sobre la llegada del atacante.

“Ayer le dije a (Robert) Lewandoski que no iba a contar con él porque ya venía Paolo” , contó, entre risas y a su estilo, el experimento entrenador, quien añadió que realizó dicho comentario porque “quería verlos reír” a los periodistas. Eso sí, señaló que “si no hay físico, no hay capacidad técnica”, por eso aún no tiene planificada la fecha del debut del atacante.

"LE DIJE A LEWANDOSKI QUE YA NO IBA A CONTAR CON ÉL" 😄



🗣 Roberto Mosquera bromeó con la llegada de Paolo Guerrero a Vallejo, pero afirmó que lo cuidarán para que juegue en óptimas condiciones a su debut.



"Si no hay físico, no hay capacidad técnica", señaló el DT. pic.twitter.com/8GBVu4UBhp — DSPORTS Perú (@DSportsPE) February 23, 2024

Descanso en casa y a seguir entrenando

Cada paso que da Paolo Guerrero en Trujillo es seguido por los periodistas enviados hacia la ciudad norteña e hinchas como Anderson, quien esperó más de cuatro horas, bajo el sol inclemente que azota esa zona del país, para que el ‘9′ le firme su camiseta de la selección peruana. Su cara de felicidad tras mostrar su logro a la prensa es la recompensa de lo que hizo para tener de cerca a su ídolo.

“Ha sido un lindo recibimiento ayer, sobre todo de mis compañeros y del técnico Roberto Mosquera”, dijo a RPP Noticias. El goleador habló por primera vez desde su llegada a Trujillo y señaló que la ciudad “es linda”.

Por la tarde descansó en su casa que está resguardada por seguridad privada. Este sábado continuará con los entrenamientos a doble turno: por la mañana junto al plantel y por la tarde estará solo con el preparador físico Hugo Carril. Mientras tanto, el elenco encabezado por Mosquera partirá rumbo al Cusco para enfrentar este domingo (7 p.m.) a Deportivo Garcilaso. Los Poetas buscarán su segundo triunfo en la Liga 1 Te Apuesto para acomodarse en la tabla y darle tranquilidad a Guerrero.

24 de enero. Recibimos en @dt_elcomercio la primera alerta: "Paolo Guerrero puede jugar en César Vallejo", nos dice una fuente muy confiable. Y ahí empezó esta travesía -o novela- cubriendo el fichaje más importante de la Liga 1. https://t.co/GvcswWHgIb — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) February 22, 2024