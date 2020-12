Alianza Lima sigue firme en su posición de mantenerse en primera división a pesar de la decisión de la Gerencia de Licencias, que desestimó el pedido blanquiazul de resta de puntos a Carlos Stein. Por ahora la estrategia a seguir no está definida pero en el horizonte inmediato asoma recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) si se agotan todas las instancias respectivas en el país. El abogado del club victoriano, Diego Guerrero dio luces sobre lo que se viene para la institución aliancista, que corre contra el tiempo en su lucha por quedarse en la Liga 1.

-¿Cuál es la postura de Alianza Lima tras conocerse la resolución de la Gerencia de Licencias?

Ante todo hay que recalcar que es un informe que rechaza nuestra denuncia, además con un argumento ilegal. Son totalmente irregulares los argumentos que están utilizando, ni siquiera está bien sustentado, por lo que nosotros estamos totalmente en contra de la manera en la que se nos ha respondido.

-¿Cuál es el paso a seguir?

Lo estamos coordinando con todo nuestro staff de abogados pero definitivamente es impugnar. Vamos a seguir adelante ante las instancias que sean pertinentes, como el TAS, el Tribunal de Licencias o lo que corresponda. Lo estamos evaluando de acuerdo a la estrategia legal que vayamos a tomar.

-Entiendo que el TAS es la última instancia. ¿A dónde podría recurrir Alianza Lima si se quiere evitar el TAS?

Antes del TAS está el Tribunal de Licencias por ejemplo. Esa sería la última instancia en el Perú para poder resolver nuestra denuncia.

-¿Qué tiempos manejan teniendo en cuenta los pocos meses que quedan para el inicio de la próxima temporada?

Es cierto que los plazos son muy ajustados. Pero primero que nada debemos evaluar las acciones a presentar. Una vez que lo hagamos podemos definir el tema de los plazos. Son apretados porque estamos cerrando el año pero lo importante es salvaguardar los intereses del club y ante todo ver, si llegamos al TAS, anteponer una medida cautelar que nos podría dar alguna luz en primera porque lo que debe quedar claro es que tenemos un derecho acá. El reglamento de Licencias no se ha cumplido, no se aplica igual para todos y eso tenemos que tenerlo en claro.

-¿Una medida cautelar se refiere a una vía para que Alianza juegue la Liga 1 el próximo año mientras se resuelve el caso?

Que permitiría jugar la Liga 1 pero es a futuro. No podría darte una respuesta asegurando algo al respecto.

-¿Por qué no se hizo la denuncia antes?

Porque con fecha 23 de noviembre se emite la resolución 762020 de la Comisión de Licencias mediante la cual se le impone una multa a Carlos Stein cuando correspondía, de acuerdo a reglamento, es reducción de puntos. No es un tema de que lo hayamos interpuesto tarde o que por el tema de la baja. El 16 de noviembre presentamos una carta a la Gerencia de Licencias pidiendo que se revise que todos los clubes estén cumpliendo con el reglamento. Recién el 23 de noviembre emiten una resolución por el tema de setiembre con atraso. Ahí nosotros percatándonos que esta resolución no estaba de acuerdo a ley es que interponemos nuestras denuncias. También lo hemos hecho por el mes de octubre y hasta el momento la Comisión de Licencias no se ha pronunciado al respecto pero igual estamos a la espera.

-¿Por qué el club no le dio mayor luz al caso antes de que se concretara en cancha el descenso?

La gente pienso eso también porque se hizo a partir del 23 de noviembre, previo al último partido pero en realidad se hizo porque ahí nosotros tomamos conocimiento de la irregularidad que se estaba manejando y de lo ilegal que es el procedimiento en este caso, sobre la sanción a Carlos Stein.

-La Comisión de Licencias publicó un documento en el que se indicó cómo se iba a ser el escenario con los clubes post pandemia. ¿Ese documento no avalaría que se desestime el pedido de Alianza?

No lo avalaría porque en el propio documento, que es totalmente válido y apoya a los clubes en esta condición de pandemia, en el último artículo del punto 2, se señala claramente que en lo se refiere a sanciones si es que un club comete una infracción previamente al estado de pandemia se le aplicaría el régimen de sanciones normal. En este caso, Carlos Stein fue sancionado en enero y febrero, por lo cual en el estado de pandemia se le tendría que aplicar el régimen de sanciones normal. No podría acogerse a este beneficio.

-En los últimos días se habló de un conflicto de intereses por el abogado Julio García, quien representó a Llacuabamba y también a Alianza...

He visto los comentarios en redes sociales y aprovecho para dejar en claro que Julio García no es nuestro abogado, no tiene ninguna representación legal. Nos apoyó en algún momento en procesos que hemos visto en el TAS pero a la fecha, en lo que se refiere a estos procedimientos en Federación que estamos llevando, el encargado soy yo.