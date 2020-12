Ayacucho FC protagonizó la mejor campaña de su historia, tras ganar la Fase 2 de la Liga 1 y jugar las semifinales contra Sporting Cristal. Sin embargo, los ‘Zorros’ no lograron alcanzar la final nacional, tras perder los dos partidos contra los rimenses, y quedaron con un sabor amargo, especialmente Rolando Bellido, presidente del club ayacuchano.

En una entrevista con el programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación, Bellido descargó su molestia por las polémicas arbitrales que perjudicaron a Ayacucho FC en la semifinal de vuelta.

“Sin duda seguimos con un tremendo malestar por lo sucedido el sábado pasado. Y es que considero que Cristal no merecía el apoyo de nadie para ganar”, señaló Bellido.

Tras ello, el presidente de los ‘zorros’ hizo un recuento del partido y enfatizó en los errores arbitrales para criticar el desempeño de la terna liderada por Diego Haro.

“Pienso que hicimos un buen primer tiempo, pero en la segunda mitad las cosas comenzaron a inclinarse definitivamente para Cristal ya que los árbitros convalidaron un gol de ellos en fuera de juego y no nos cobraron un claro penal. En esa jugada, el defensa de Cristal parecía que jugaba básquet y no fútbol y, pese a ello, el árbitro asistente que está frente a la jugada se hizo de la vista gorda”, explicó.

Por último, Bellido aseguró que con estos reclamos hechos por Ayacucho FC no pretenden que el club sea favorecidos, sino que estos episodios de injusticia no se vuelvan a repetir en el fútbol peruano.

“Estas cosas malogran los partidos y no pueden volver a repetirse, por ello mandamos nuestra queja para tomar cartas en el asunto porque no podemos permitir que sucedan estas cosas. Ayacucho FC no quiere que lo favorezcan sino simplemente que los árbitros cobren las cosas justas. Hoy nos tocó a nosotros, pero mañana le puede tocar a otro equipo. Acá que gane el mejor y no con ayuda, de eso se trata el fútbol y todos los deportes”, finalizó.

