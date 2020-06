Daniel Ahmed, jefe de planeación y desarrollo deportivo de Alianza Lima, lamentó que Jean Deza haya desaprovechado su segunda etapa en el club victoriano, donde intentó convencer a su exdirigido en la selección peruana Sub 20 para que recupere el rumbo en más de una oportunidad.

Los entornos de los futbolistas “son temas muy delicados”, señaló el técnico argentino este viernes al ser consultado si el delantero fue perjudicado por otras personas en su regreso a La Victoria.

“A Jean Deza lo conozco bastante bien, he tenido charlas por más de dos meses con él en busca de que los cambios se produzcan, pero cada historia de vida es diferente”, indicó en una entrevista concedida al semanario ‘Azul y Blanco’.

“Es buen jugador, una buena persona, pero desde muy chico ha tenido problemas, un entorno demasiado complicado, luchó contra muchos obstáculos. Me da tristeza por los errores que cometió y pagó. Ahora el fútbol profesional exige conductas, quizá eso le faltó”, agregó.

El exentrenador de Sporting Cristal también destacó la evolución de Oslimg Mora y percibe que podría seguir los pasos a Kluivert Aguilar, defensor fichado recientemente por el City Football Group.

“No soy de hablar de individualidades, pero Mora es un jugador que está creciendo muchísimo. Ahora está en su etapa más sensible, ha tocado la fama, ha tenido altos rendimientos, ha llegado a mejorar su estado económico, es bueno, pero hay que enseñarle a saber controlar para no perder el rumbo y es importante estar encima de él, para seguir potenciando sus cualidades. En el club hay jugadores interesantes que debemos potenciar. Queremos conectar desde el primer equipo hasta la sub 8. El futuro de Alianza tiene que estar en sus canteras y no afuera”, detalló Ahmed.