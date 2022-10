Es un nuevo Alianza, uno que presiona mucho, que juega un paso más adelantado, que desde el primer minuto sale a pasar por encima a sus rivales. Así, seis victorias en siete partidos -solo perdió ante Vallejo en Trujillo-, lo que lo han puesto como líder del Torneo Clausura.

Esto ha motivado al debate de si debe continuar o no al mando de Alianza Lima durante el 2023. La conexión de Salas con el plantel y el hincha ha sido total. Por eso, él mismo apunta a su carrera como técnico.

“Me gustaría afianzar mi carrera como entrenador si no me dan la oportunidad en Alianza Lima. El fútbol exige más y más. Sería una decisión difícil porque Alianza Lima es mi segundo hogar, pero la carrera también es importante”, declaró en una reciente entrevista en RPP. Ya no desea seguir siendo asistente, su futuro está con el buzo al mando.

Pros y contras de su continuidad

Así, conversamos con periodistas que conocen de cerca el día a día de Alianza Lima para desarrollar el tema de la continuidad de Guillermo Chicho Salas.

Kevin Pacheco, periodista que cubre Alianza Lima para RPP, considera que Salas debe permanecer en el comando técnico blanquiazul. “Los resultados han ido acompañados de mejoras en el rendimiento de varios futbolistas de Alianza. No son algo aislado. Además, en decisiones cómo sentar a futbolistas de experiencia como Barcos, Ramos o Benavente se ha demostrado que tiene liderazgo y manejo de grupo. Además de conocer que los futbolistas lo quieren”, nos dice el hombre de prensa, quien destaca que ‘Chicho’ tiene cuatro títulos como entrenador y uno como asistente.

“Creo que Salas debe permanecer en 2023. Aunque los resultados puedan sostenerlo, algo vital para cualquier técnico, su perfil es el ideal para un Alianza que hace mucho no encuentra una base ni un proceso como a inicio de los 2000″, apunta Bruno Ortiz, administrador del portal Alianza History.

Pero el tema va más allá de los resultados, sino de cómo los ha logrado. “En el partido ante Cienciano ya no sólo se vio la faceta de entrenador que es cercano al jugador, sino también la de estratega. Alineando desde el arranque a Valenzuela y Aldair Rodríguez, dos futbolistas con pasado en altura”, recuerda Kevin Pacheco. En el Cusco, dejo a Barcos para el segundo tiempo. El plantel aguantó bien y en la segunda parte supo ganarlo.

“Se ve que es un técnico que sabe el mundo Alianza, lo ha vivido. Tiene las cualidades para seguir como el replanteamiento de juego y darle oportunidad a los nuevos jugadores, creo que porque tiene en su comando técnico a Kenji Aparicio, que fue técnico de la reserva”, nos comenta a su vez Gerson Cuba, periodista de Radio Ovación. Él destaca que se pueda mostrar a los jóvenes, porque son los jugadores que pronto se volverán exportables.

La voz del hincha Con goles de Arley Rodríguez y Hernán Barcos, Alianza Lima se impuso a Binacional en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Pero Bruno también analiza el ‘otro lado’. Chicho solo tiene ocho partidos dirigidos. Los siete de este año más uno en el 2020 -victoria ante Melgar-. “Lo único que pueden endosarle a Salas es su ‘inexperiencia’ en Primera (como ante Vallejo), pero creo que a cualquier técnico venidero le costaría alcanzar esa cercanía con el jugador, ese conocimiento de cada sector del club y esa forma de juego que han hecho más sólido a Alianza en las últimas y más decisivas fechas del torneo”

Pero Kevin hace una pausa y ve el otro lado que se vive en La Victoria y tiene que ver con lo que pasa en las oficinas. “Lograr un consenso a nivel dirigencial. Por decisiones en el pasado reciente, hacen creer qué hay poco consenso dentro del mundo Alianza y que cada uno cree tener la respuesta correcta”, apunta.

El Fondo Blanquiazul ya demostró que muchas de sus decisiones no son las mejores y terminan perjudicando directamente al plante. Con las experiencias tan distintas del 2020 y 2021, algo se ha ido aprendiendo, pero hace falta mejor toma de decisiones.

Apuesta juvenil

Un punto aparte para Chicho es darles esa oportunidad a los jóvenes. Con él en el mando, Sebastián Pineau jugó sus primeros minutos con camiseta de Alianza -ya había debutado en Vallejo el año pasado-, Juan Pablo Goicochea hizo su primera aparición profesional. Óscar Pinto ha ganado terreno en el once, además de ‘recuperar’ a jugadores como Oswaldo Valenzuela y apostar por Oslimg Mora, quizás el único punto bajo en esta apuesta.

“En 7 partidos ha intentado utilizar a futbolistas de las divisiones menores y de alguna manera le han respondido: Pinto (ha generado 3 penales), Valenzuela (titular en victoria de Cusco). Volvió a utilizar a Mora e hizo debutar a Pineau y Goicochea”, recuerda Pacheco.

“Algo importante y necesario es que Salas se la juega y no le quema la mano poner apostar de a pocos por chicos de la cantera, algo que en Matute parecía haber extinguido y es la verdadera base del éxito sostenido a futuro”, nos dice Bruno.

Así, este nuevo Alianza con ‘Chicho’ Salas al mando está dando pelea este 2022. Restan dos fechas para definir el Torneo Clausura y los íntimos dependen de sí mismos para ganarlo. Deben viajar a Ayacucho y luego recibir a ADT. Salas los devolvió a la pelea.

