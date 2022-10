—Para empezar y conocerlos un poco más: ¿Cómo le ha ido a 1190 Sports en otros mercados?

Nosotros gestionamos la liga de Brasil para el exterior y hoy en día el Brasileirao lo distribuimos en más de 150 países, potencialmente en más de 600 millones de usuarios. Gestionamos también la liga argentina en una sociedad que tenemos con la empresa Torneos. Por primera vez en la historia, la liga argentina y brasileña están siendo distribuidas por nosotros en territorios como África, Asia y Europa. Toda esta capacidad de llegar a diversos lugares trae beneficios a las ligas, sus atletas y sus clubes que además viven de su patrocinio que a su vez tendrá mayor exposición.

—¿Ustedes fueron la única empresa que se presentó a la licitación?

Nosotros fuimos invitados al proceso que inició la Federación Peruana de Fútbol con el apoyo de la consultora Landmark que es un banco de inversión internacional privado y la compañía Prisma consigo el caso de haber puesto en marcha el “Canal del fútbol” en Chile, un proyecto que multiplicó el valor del fútbol chileno en más de 20 veces. Entonces, Prisma, Landmark y la FPF iniciaron un proceso para poner en marcha un proceso de explotación en derechos de forma centralizada, nosotros nos presentamos con una propuesta de un modelo asociativo que recoge las mejores prácticas de lo que son las mejores ligas a nivel global.

—¿A qué se refiere con las mejores prácticas de las mejores ligas a nivel global?

Hay cuatro elementos que hacen que, por ejemplo, la Premier League de Inglaterra o la Liga Santander de España sean tan poderosas con respecto a las otras. La primera característica tiene que ver con que los derechos son gestionados por la liga y los comercializa de forma colectiva. Eso es un proceso transformacional y nos parece que la FPF está dando un paso adelante. La segunda, es que hay pocas diferencias entre los clubes que reciben más y los que reciben menos. En la Premier, por ejemplo, el que recibe más a lo mucho puede recibir el doble del que recibe menos. En el caso de la Liga 1, hoy en día la brecha es muy grande, de más de siete veces de diferencia.

—¿Acortar las brechas entre el monto que reciben los clubes por derechos de televisión beneficiaría a la competitividad en la liga?

Claro. Si la brecha se hace más pequeña, la liga se hace más competitiva y para que empiecen a pasar estas cosas se requiere que haya una entidad que esté gestionando a la liga como tal y no como se hacía antes en distintos mercados donde los clubes gestionaban por sí solos. Como dato está lo que pasó en la Liga Santander de España. Cuando los clubes dejaron de comercializar sus derechos por sí solos y pasaron a ser comercializados por LaLiga, en un periodo de cinco años, se multiplicó más de 2.5 veces.

—Volviendo al punto anterior: ¿cuáles son las otras dos características?

El tercer elemento en común es que siempre hay una compañía de inversión privada gestionando de forma conjunta cada uno de sus proyectos. En la Liga Santander, por ejemplo, está CVC Capital Partners que ayuda justamente a gestionar y generar los recursos suficientes para que la liga en su conjunto pueda crecer. El cuarto, es que la distribución sea sin exclusividades, multiplataforma dentro y fuera del territorio. La Premier se ve en más de un dispositivo, más de una plataforma, la Liga se ve en distintos operadores. Entonces eso es lo que buscamos y estamos muy contentos de que nuestra propuesta haya sido atendida por la FPF. Hoy estamos trabajando en perfeccionar lo que va a ser este proyecto desde el año 2023 en adelante.

Crecimiento de LaLiga con respecto a los derechos de televisión.

—¿Cómo es una distribución sin exclusividades?

Lo que nosotros promovemos y queremos es que la distribución que se haga de la liga tiene que ser abierta a todos los operadores. No solo en un operador como ahora. Eso hará que el consumidor tenga la posibilidad de elegir dónde y en qué momento quiere consumir nuestro producto. Ese modelo va a generar más recursos, más beneficios.

—¿Cuáles serían esos beneficios que obtendrán los clubes?

Primero se debe entender que los clubes son los socios principales de esta sociedad. Por ende, esta distribución tiene un punto de partida que en el primer año mantiene lo que traen los clubes del anterior contrato y se agrega un 20% adicional. No habrá ningún club perjudicado. Con el tiempo, con los excedentes que se va generando, se comenzará un trabajo que premia el desempeño deportivo y por esa vía se generarán incentivos adicionales que ayudaría a reducir la brecha en los derechos de televisión, aunque eso dependerá de cada club. Así se ha hecho en otros mercados.

—¿Y para el hincha?

Lo primero es generar un canal (se llamaría Liga 1). Luego, este canal se puede distribuir bajo distintas formas: señal abierta, operadora de TV pago, radio y una plataforma de streaming. El modelo actual tiene un único operador que es Movistar y que tiene una cobertura limitada: llega al 60% de la población peruana. Es decir, hay un 40% que no tiene acceso al fútbol peruano. El modelo que estamos trabajando es abierto sin exclusividades. El 100% va a tener acceso de algún modo de ver la liga, ya sea bajo un operador o una plataforma de streaming.

—Imaginemos que mi servicio de cable es Movistar. ¿Tendré que contratar un nuevo operador?

El modelo considera la generación de un canal, el cual tendrá un canal básico, que será abierto y disponible en todos los cableoperadores en el que habrá programas de debate, opinión, reacciones de lo que está pasando en vivo; y la versión premium, a la que accederán las personas que se suscriban con un pago adicional. Ahí estará todo el campeonato a disposición, entrevistas, magazines, todo lo que el hincha se pueda imaginar.

—Siguiendo por el mismo caso. Si tengo un servicio de cable, ¿es necesario que me suscriba a la plataforma de streaming?

La plataforma de streaming es solo si quieres dedicarte a ver fútbol. Este modelo funciona bajo suscripción mensual. En el caso del Brasileirao o el torneo argentino, el costo va entre 8 y 10 dólares. A la plataforma, además, nosotros vamos a colocarle otros contenidos de otras ligas para que la experiencia del hincha mejore. No solo verá los partidos de la Liga 1 sino también de otras ligas del mundo. Una cosa adicional es que la plataforma es de alcance global, se podrá ver en todo el mundo.

—Entonces, más allá de los beneficios, a partir del próximo año el hincha volverá a pagar un servicio de cable o la plataforma de streaming, como Netflix, para ver la Liga 1

Sí. La diferencia es que ahora el consumidor podrá elegir. Si se siente a gusto con DirecTV, podrá quedarse ahí y ver la Liga 1. Si se siente a gusto con Movistar, lo mismo. Pero también, adicionalmente habrá un partido cada fin de semana que será transmitido por señal abierta. Y también va a estar disponible en forma gratuita en todas las radios.

—¿Ya se sabe qué canal de señal abierta pasará ese partido?

Hemos recibido muestras de interés de todos. No está definido porque a la fecha no hay programación. Pero sí es una definición que un partido irá por señal abierta.

—¿Se ha pensado en transmitir el Torneo de Reservas como se viene haciendo en otros países o la Liga 2 y Liga Femenina?

En la medida que estos procesos se pongan en marcha, obviamente que habrá más contenido que se pueda ir reproduciendo. Se podrá evaluar la inclusión de la Liga 2, la Liga Femenina o el Torneo de Reservas, por ejemplo.

—Se conoció que las cadenas ESPN, Movistar Deportes y GolPerú formarían un nuevo consorcio televisivo que les ofrecería a los clubes un 30% más de lo que ustedes le prometen a la FPF. ¿Cómo toman eso?

No tenemos conocimiento de que estos actores hayan hecho una oferta a la federación por los derechos de la liga, la FPF nos habría notificado. A nosotros nos encantaría que hubiera más oferta, no tenemos ningún inconveniente de competir contra cualquiera. Creemos que tenemos una propuesta de valor que es superadora. Lo que hemos leído es que estos actores le están haciendo ofertas a alguno de los clubes y eso, entendemos, no se puede hacer porque los derechos no lo tienen los clubes sino la FPF.

—¿Saben que la FPF amenazó a los clubes con desafiliarlos si no aceptan el convenio con ustedes?

Los derechos hoy están en manos de la FPF. Eso es lo que dicen los estatutos que han sido reafirmados por la FIFA y confirmados por el TAS. Es lo que nos dicen los abogados de la FPF y nuestros abogados también.

—Universitario, Sport Boys y Municipal tienen contrato con GolPerú hasta 2025, y Carlos A. Mannucci por todo el 2023. ¿Qué pasará con ellos?

Conforme a los estatutos de la federación, en la medida que se terminan los contratos se irán incorporando a los derechos que gestiona la entidad en forma centralizada y colectiva. Habrá que esperar para tener sus partidos de local, porque los de visita sí son parte del proyecto. Entonces, el hincha no tendrá problemas: si tiene un servicio de cable, verá en nuestro canal cuando el equipo de sus amores juegue de visita y en otro canal cuando lo haga de local. El hincha tiene que estar tranquilo. Va a tener más posibilidades que nunca de poder consumir el fútbol.

—¿Es cien por ciento seguro que 1190 Sports tendrá los derechos de televisión de la Liga 1?

Lo que hay es un acuerdo de entendimiento que define los términos y condiciones sobre la cual hoy día se están estructurando los contratos definitivos. Los términos y condiciones ya están definidos. Ahora estamos abocados exclusivamente a lo que es el trabajo para seguir mejorando y perfeccionando nuestra propuesta.

—¿Cuándo es el plazo máximo para cerrar la operación?

Nosotros estamos trabajando a toda velocidad para poder tener los documentos definitivos. Esto requiere no solo la voluntad nuestra, sino también de la voluntad de la FPF y de los clubes. Vamos a constituir una sociedad, que es una entidad autónoma, que además goza de un gobierno propio donde participan los clubes en el directorio, donde participamos nosotros como empresa inversora. Esta sociedad tendrá sus estatutos y todo lo que pase ahí en términos financieros se tiene que repartir en forma justa. Van a haber estados financieros que serán auditados. Lo que viene es un proceso también transformacional institucional.





