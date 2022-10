Desde estadios, bares y museos hasta escenarios emblemáticos todo eso podemos encontrar en las diferentes ciudades inglesas para los más grandes aficionados del deporte que ahora se podrán visitar. Aquí haremos un repaso por estos aquellas sedes que no se pueden dejar de conocer.

1. Freemason’s Tavern

Hace 159 años, a 15 kilómetros del estadio de Wembley, un 26 de octubre de 1863 en Freemason’s Tavern se reunieron los once representantes de las universidades y sociedades pioneras del fútbol( Kilburn, Barnes, War Office, Forest, Crusaders, Perceval House, Blackheath, Kensington School, Crystal Palace, Blackheath School y Surbiton) para escribir las primeras bases de el fútbol como lo conocemos hoy en día.

Ilustración de Freemason’s Tavern.

Así la mítica taberna londinense ubicada en la calle Great Queen, en el centro de Londres pasaría a la historia como el local donde nació el deporte del balón. En aquella reunión se discutieron muchos puntos, entre ellos la diferencia entre lo que sería el fútbol y el rugby de esa época. Además, se fundó la Footbal Association (lo que hoy día es la Federación inglesa de fútbol), donde se acordó un pago anual de una guinea en concepto de suscripción y se fijaron las primeras 14 reglas, que llamaron The Laws of the Game, tomando como modelo el código de Cambridge de 1848.

Fachada de The Freemason’s Arms.

Lamentablemente el edificio original fue demolido para construir el hotel Grand Connaught Rooms, pero en su fachada hay una placa que recuerda que fue el sitio del nacimiento del fútbol. Asimismo, unos metros más adelante, en el número 81 de Long Acre, existe un bar llamado The Freemason’s Arms, que se supone ser el heredero de la taberna original con el interior decorado con motivos al nacimiento del deporte rey. Este lugar es muy recurrente y visitado por los amantes del fútbol por lo que significa para este deporte.

2. National Football Museum

El Museo Nacional del Fútbol ubicado en Manchester busca rememorar el nacimiento de este deporte en el Reino Unido. Abrió sus puertas al público en julio del 2012 en el edificio Urbis en el centro de la ciudad. El museo tiene un costo de 11 libras esterlinas para sus visitantes extranjeros. El recinto cuenta con cuatro pisos llenos de exhibiciones, zonas intercativfas y recuerdos futbolísticos de los momentos más importantes de este deporte para el país.

Además, se puede encontrar una colección de camisetas y objetos históricos. Pero su más grande atractivo en la Copa del Mundo que levantó el equipo inglés en 1966. La Mano de Dios de Maradona y otros hechos emblemáticos son recordados por medio de botas, banderas, juguetes, trofeos, fotografías, cromos, entre otros. Sin dudas, es una parada obligatoria para los más futboleros.

3. Anfield

El mítico estadio del Liverpool que tuvo su inauguración en 1884. Lo curioso es que hasta 1892 fue la casa del Everton, pero por problemas económicos abandonaron el recinto y como consecuencia tuvo lugar la posterior fundación del Liverpool F.C. Hoy por hoy no hay quién se resista al encanto de este lugar. El ambiente que se vive cada vez que el equipo juega de local es único.

Cuenta con una capacidad para 53 mil aficionados y es uno de los lugares más visitados por los fanáticos del fútbol. La grada más famosa del mundo: “The Kop”, se encuentra aquí y junto con ellos su histórico canto, el famoso “You´ll never walk alone”. El estadio cuenta con un tour y museo para que los visitantes puedan conocer las maravillas del recinto, exhibiciones especiales, ver los trofeos y saber más la historia del club.

4. Old Trafford

Bobby Charlton bautizó Old Trafford como el “teatro de los sueños”. Es el hogar del Manchester United desde 1910 y puede albergar a 75 mil espectadores siendo el segundo de mayor capacidad del Reino Unido después de Wembley. Es una auténtica catedral del fútbol a nivel mundial y un lugar para visitar sin dudar.

En su terreno de juego se han disputado partidos de importante magnitud como los de la Copa del Mundo de 1966 o de la Eurocopa de 1996, también fue la sede de la final de la Champions League en el 2003 y de partidos masculinos y femeninos en los Juegos Olímpicos del 2012. Cuenta también con un tour al museo y al estadio para conocer los secretos de tal lugar.

5. Wembley

El antiguo estadio de Wembley es sin ninguna duda el lugar más emblemático del fútbol europeo. Pelé llegó a nombrarlo como la ‘Catedral del fútbol’ por el ambiente y la gran atmósfera que se vive al pisar la cancha de juego. El estadio fue la sede de la final de la Copa del Mundo de 1966 y albergó cinco finales de la Liga de Campeones. Por otro lado, fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de 1948 y albergó a grandes artistas y bandas icónicas como Queen, Guns N Roses, Michael Jackson o Céline Dion.

/ Nigel Young

En el 2002 tras su demolición se dio paso al nuevo Wembley, con una capacidad de 90 mil personas, siendo el estadio más grande de Reino Unido. Es propiedad de la Federación Inglesa y es el lugar en donde la Selección Nacional juega sus partidos como local, siendo sede además, de la final de la FA Cup. Ofrece un tour para los más futboleros que se encuentre en Londres y quieran conocer un recinto histórico.

6. Emirates Stadium

Es la casa del Arsenal que sustituyó al mítico Highbury, que actualmente un complejo residencial. El estadio fue inaugurado en el 2006 con un partido entre el Arsenal F.C y el Ajax de Ámsterdam como homenaje al delantero holandés y símbolo del equipo londinense, Dennis Bergkamp. El Emirates es el tercer campo con mayor capacidad de Inglaterra, después de Wembley y Old Trafford. También se pueden visitar sus instalaciones en un tour por el estadio y el museo para conocer la historia del club y sus más grandes leyendas.

7. Stamford Bridge

El famoso estadio del Chelsea que se inauguró en 1877. En un inicio era el terreno de juego del Fulham, pero el club rechazó su utilización por lo que se fundó un equipo para que utilizara esta instalación: el London Atheltics Club . En 1095 pasaría a llamarse Chelsea Football Club como se le conoce hasta ahora. El récord de asistencia en un partido en Stamford Bridge remonta al 13 de Noviembre de 1945 en un amistoso contra el Dinamo de Moscú con 100.000 espectadores. Es un estadio relativamente pequeño en comparación a otros con solo una capacidad de 41 mil espectadores, por lo que sus entradas y abonos del club son de los más caros de Inglaterra.

8. Craven Cottage

Lejos de los lujos y las grandes tribunas Craven Cottage es una de las joyas escondidas en Londres. En el estadio de Fulham se respira puro fútbol. El nombre del campo, símbolo de los ‘Cottagers”, se debe a una pequeña casa situada en una antigua campiña entre Putney End y John Haynes Stand.

Su pequeño campo es un claro ejemplo del romanticismo y de las tradiciones del fútbol inglés. Destaca en el la tribuna que rinde homenaje a Jonnhy Haynes, una leyenda del club que dispone de una estatua en los alrededores del campo. Esta tribuna es muy especial ya que es una de las últimas tribunas de madera que quedan en todo Reino Unido y que incluso ha sido declarada patrimonio para ser protegida y conservada.

Reino Unido no es solo conocido por su pasión por el fútbol, sino por su increíble cultura y diversidad hacia otros deportes en los que también cuenta con lugares icónicos que valen la pena conocer:

9. Wimbledon

Esta catedral del tenis es histórica y antigua como el torneo que se juega ahí. El certamen londinense es el más prestigioso y el más antiguo del tenis mundial pues remonta a 1877 y es el único de su categoría que se disputa en césped. Cada año cuenta con la visita de figuras mundiales, artistas, actores e incluso miembros de la realeza británica.

/ AELTC/Bob Martin

El recinto que lo alberga año tras año es el All England Lawn Tenis and Croquet Club, situado al suroeste de la ciudad. El torneo se disputa en 16 pistas de césped y la pista central fue remodelada hace unos años y ahora tiene un techo retráctil para prevenir que la habitual lluvia no pueda arruinar los partidos más importantes.

10. La Regata Oxford-Cambridge

Conocida como la ‘regata más histórica de remo’ que se celebra desde 1829 a mediados de junio en el río Támesis de Londres. Es una competición anual de remo entre las prestigiosas universidades de Oxford y Cambridge con un recorrido de una distancia de 6.779 metros que comienza en el barrio de Putney para finalizar en el puente de Chiswick. El evento es muy popular, no sólo entre los alumnos de las universidades, sino también entre el público en general y reúne alrededor de un cuarto de millón de personas que ven la carrera desde la orilla cada año.

11. Los hipódromos y las carreras hípicas

El Reino Unido es un país con grandes hipódromos y tradicionales carreras de caballos que cuentan con mucha afición. El Grand National, es una de las carreras más conocidas. Una carrera de obstáculos que lleva a cabo el hipódromo de Aintree, en la ciudad de Liverpool, usualmente el primer sábado de abril. El circuito es de 7 kilómetros con treinta obstáculos en las dos vueltas que los caballos dan al hipódromo es un verdadero espectáculo.

Hipódromo de Aintree en Liverpool.

Otro hipódromo histórico es el de Ascot, el más antiguo del mundo ya que su inauguración se dio en 1711 y se sitúa en Berkshire, 40 kilómetros al oeste de Londres. Así como este, también se encuentra el de Chester, también conocido como The Roodee, muy cerca de la ciudad de Liverpool.

12. El estadio de Twickenham de Rugby

Después del fútbol, el rugby es uno de los deportes más populares y tradicionales de Reino Unido. El estadio de Twickenham, situado en el barrio londinense del mismo nombre en el suroeste de la ciudad, es el más grande del Reino Unido de este deporte con una capacidad para 82.000 espectadores. Es también el segundo estadio más grande de Inglaterra y el quinto de Europa y es la sede de la Rugby Football Union, la Federación Inglesa de Rugby. Twickenham está considerado como la ‘Catedral del Rugby’ inglés y acoge los partidos de importantes competiciones como la Guiness Premiership, el Seven de Londres o la Copa Heineken, que es la máxima competición de rugby en Europa.

El estadio de Twickenham en Londres.

En Gales se encuentra el Millennium Stadium, un recinto con capacidad para 75 mil espectadores y es uno de los orgullos de la ciudad de Cardiff, que se inauguró en el Mundial de rugby de 1999. Por su parte, en Escocia se puede conocer el Murrayfield Stadium está situado al oeste de Edimburgo , que puede albergar 67.800 personas y que es la sede de la Unión Escocesa de Rugby.

13. Lord’s Cricket Ground

El cricket es también uno de los deportes de mayor popularidad en el Reino Unido. Lord’s Cricket Ground situado en el barrio londinense de St. John’s Wood, es uno de los recintos de cricket más antiguos del mundo. Construido en 1814, impulsado por Thomas Lord, un ex jugador de cricket, es considerado un santuario para los amantes de este deporte. La instalación cuenta con un estilo victoriano y un campo sumamente cuidado para cada uno de los encuentros y una capacidad para 30 mil aficionados.