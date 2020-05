Henry Quinteros, más conocido como el ‘Pato’, recordó algunas anécdotas en su paso por Alianza Lima y la vez que fue tentado por dirigentes de Universitario de Deportes. Asimismo, el ex mediocampista contó que un día su papá discutió con Jorge Luis Pinto, quien acostumbraba visitar a sus jugadores a altas horas de la noche para verificar que se encontraban en sus casas descansando.

El ‘Pato’ rememoró la vez que le ofrecieron jugar por Universitario de Deportes. “En ese tiempo se creó un ‘Fondo Blanquiazul’, en el que empresarios compraban parte del pase de los jugadores. Así hicieron con Sandro Baylón y el ‘Churrito’ John Hinostroza”.

“Un día me busca Fernando Masías, el presidente íntimo de ese momento. Me dijo que íbamos a almorzar con los dos inversionistas que gastaron en mi carta. Dos exdirigentes de la ‘U’, que prefiero no decir sus nombres, y me preguntaron si me gustaría ir a la ‘U’. Imposible, porque aparte de ser aliancista, debía ser agradecido con el club al que llegué a los nueve años”, expresó en una nota con el diario Trome.

Asimismo, el exvolante indicó que Jorge Luis Pinto fue a buscarlo dos veces. "En la primera tuve que asomarme por la ventana de mi cuarto, en el segundo piso, para que se vaya tranquilo. En la segunda llegó cuando estaba durmiendo y mi papá, que fue un integrante de la Policía de Investigaciones, lo recibió bien plantado, muy serio y le dijo: ’Estas no son horas de visitar a nadie. Y si le digo que está durmiendo, es porque es así”, le contó a Trome.

"Al día siguiente, llegando al entrenamiento, el ‘Profe’ me llama y me dice: ‘Mi hijo, se ve que su papá es un hombre correcto. Todo está bien’”, recordó el exblanquiazul.

Henry Quinteros rechazó a la 'U': “Les dije que era imposible, soy hincha y estoy muy agradecido con Alianza Lima" | Foto: GEC

Por último, Henry Quinteros relató que cuando pasó a Sporting Cristal una semana no salió a la calle para no exponerse y por respeto a los hinchas de Alianza Lima. “En mi tercer día de entrenamiento, llegaron los de la barra rimense. Pidieron hablar conmigo y Jorge Soto me avisó: ‘Si quieres, te acompaño’. Le respondí que no había problema, pero a mí me daba igual”, declaró.

“Me pidieron que así como me daba íntegro por los victorianos, lo haga con la camiseta celeste”, finalizó.

