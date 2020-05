Alejandro Duarte, exarquero de la San Martín y ahora en FC Juárez de la Liga MX, contó que no se siente cómodo con el apodo ‘Supermán’ que se ganó en su antiguo equipo, debido a la agilidad que muestra al momento de atajar.

“Sé que el apodo es con cariño, pero lo odio porque no hay peor apodo que ese. Es sobredimensionado, no me gusta para nada y le pedí al Zacatepec que no me digan así”, dijo en entrevista a Radio Ovación.

Alejandro Duarte fue recientemente transferido al FC Juárez, luego que se cancele el ascenso mexicano (donde defendía la camiseta de Zacatepec), como parte de la implementación de un proyecto de estabilización financiera para los clubes de Segunda División.

Alejandro Duarte fue convocado por Ricardo Gareca para los amistosos ante Croacia e Islandia.

“Pertenezco a Juárez y estaba a préstamo hasta fin del torneo. Tengo entendido que en Juárez están contentos con mi rendimiento y vamos a ver lo que sucederá ahora, si quieren que me quede a pelear el puesto o ver un préstamo, tendré que conversar con ellos y ver la mejor opción”, finalizó el arquero de 26 años.

Alejandro Duarte fue convocado a la selección peruana para los partidos amistosos de preparación rumbo a Rusia 2018 ante Islandia y Croacia. El joven arquero no tuvo minutos en los encuentros disputados en Estados Unidos.

