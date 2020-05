Alianza Lima formó un plantel que invitaba a soñar en este 2020. Sin embargo, algunos malos resultados en el inicio de la temporada, la salida de Pablo Bengoechea de la conducción técnica y la paralización de la Liga 1 por el coronavirus hicieron que todo parezca una pesadilla en Matute. Pese a ello, el cuadro blanquiazul está sobrellevando esta crisis de buena manera, como nos explica el gerente victoriano Gustavo Zevallos.

-¿Jean Deza continúa siendo jugador de Alianza Lima?

Él tiene contrato con el club. Está suspendido por cinco días, debido a la pandemia y la para de los entrenamientos, solo cumplió tres. Se le envió varios documentos por las faltas reiteradas, el último fue la suspensión por este periodo de tiempo que te menciono. Esto se encuentra dentro del área legal del club.

-¿El club ha buscado la desvinculación del jugador?

Esto se ha derivado al departamento legal. Hubo faltas reiteradas, eso lo sabemos todos. Se ha optado por suspenderlo, luego de ello veremos qué hacer con él. No hay nada definido en torno a él.

-Entonces, ¿es mentira que el club quiera romper el vínculo con él?

Ahora mismo, no. Nadie ha dicho eso dentro del club. Es evidente que estas situaciones extradeportivas no le hacen bien a la institución. Él es consciente de eso, veremos qué se resuelve en el tema legal luego de superar la pandemia. Los dos días de suspensión que le restan los cumplirá después del Estado de Emergencia. En este momento tenemos otras prioridades.

-Como cuáles...

Principalmente lo del entrenador. Estamos tratando que todo se lleve a cabo pese a que Mario Salas no está en nuestro país. Buscamos que los jugadores sigan el plan programado por el cuerpo técnico y todo su staff de profesionales. El equipo entrena mediante Zoom, también tenemos activo el departamento médico y psicológico para que los jugadores se encuentren bien. Hay todo un seguimiento para que el día a día de los jugadores se desarrolle con normalidad.

-¿Cuál es el plan alterno ante una posible demora en la llegada de Mario Salas?

Daniel Ahmed declaró que si demorara en llegar Mario Salas, los distintos departamentos del club están para colaborar con el primer equipo. Yo leí ello y subrayé que es positivo que él lo interprete de esa manera. Daniel sería el nexo entre Mario y el plantel profesional, en caso demore en llegar por la apertura de los aeropuertos.

-En caso el primer equipo empiece a entrenar y Salas no pueda llegar por la coyuntura, ¿Daniel Ahmed se haría cargo del primer equipo?

Tal cual. Daniel es una persona experimentada, pero sería de manera transitoria, hasta que llegue el profesor Salas al país. La idea es que Mario asuma cuanto antes, pero es difícil afirmar una fecha por la coyuntura en la que vivimos. Según lo que declaró Víctor Villavicencio, Gerente General de la Liga 1, el protocolo para que vuelva el fútbol está en un 99%, eso deberá ser cruzado con el Ministerio de Salud para que den luz verde, pero habrá que esperar.

-¿Quién elabora este protocolo y cuál sería el procedimiento?

Lo elabora el área de Ciencias Aplicadas de la Federación Peruana de Fútbol, que se encuentra integrada por Néstor Bonillo y los doctores Jorge Alva, Julio Segura, Raúl Huamán y Eduardo Gotuzzo. Ellos presentarán un documento a la FPF y deberán corroborarlo con el MINSA para que el fútbol pueda reactivarse.

-¿Cuál es la postura de Alianza Lima en torno a los tres escenarios posibles para la vuelta del fútbol peruano?

En la última reunión se dijo que las tres opciones que han quedado son las siguientes: terminar el campeonato en Lima; hacer regionales y mediante esa clasificación hacer torneos definitorios en Lima para decretar al campeón y los descendidos; y la tercera es totalmente regional, dividiendo al país en norte, centro y sur. El club piensa que es más viable terminar el campeonato en Lima. Han acordado volverse a reunir en la última semana de mayo o la primera de junio para aterrizar con mayor precisión las ideas. Esperamos que para esa fecha la coyuntura ayude para presentar el protocolo y poder retomar los entrenamientos.

-¿Alianza Lima nunca pensó en la suspensión perfecta de labores?

No, nunca tuvimos esa opción en el radar. Alianza Lima tuvo un ingreso importante por la Copa Libertadores, más allá que no se hayan jugado todos los partidos, Conmebol adelantó parte del pago y con ello estamos tranquilos hasta el momento. El club está haciendo el esfuerzo de pagar los salarios de los jugadores completos.

-Hay contratos que se vencen en junio, como el de Federico Rodríguez y Adrián Balboa. ¿Se renovarán?

FIFA decretó que los jugadores que terminaran sus contratos hasta mitad de año, por la paralización de los torneos, se queden con sus clubes hasta que el certamen culmine. En este caso, si el Apertura termina en agosto, ellos estarían con nosotros hasta esa fecha. No obstante, no hemos evaluado ni el entrenador nos ha conversado sobre ese tema.

-Por último, hace unos días se filtraron imágenes de Beto da Silva incumpliendo con la cuarentena. ¿Se le aplicará alguna sanción?

Situaciones como estas no se deben dar. Nos sorprendió esta situación, más allá de ser jugadores, esto no debe darse bajo ninguna circunstancia, salvo que sea estrictamente necesario. Vamos a conversar con él y que se rectifique, queremos evitar estas situaciones extradeportivas, no le hacen bien al club. No hemos determinado si habrá sanción aun.

