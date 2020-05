Hoy suena descabellado que un futbolista campeón del Mundial en dos oportunidades venga a jugar a la Liga 1. No solo eso, sino que también alterne como entrenador. Pues bien, eso sucedió en el Perú entre 1962 y 1963, cuando el brasileño Waldir Pereira Didí jugó y dirigió a Sporting Cristal en el tramo final de su carrera. A su regreso al Rímac, algunos años después, fue campeón con el buzo celeste en 1968.

En esa época, la selección peruana vivía uno de los peores decenios de su historia. La Bicolor se preparaba de manera casi amateur para las Eliminatorias de México 70, tanto que en tan solo dos años tuvo igual número de entrenadores. A uno del inicio del proceso clasificatorio, el futuro se veía incierto.

El extécnico brasileño junto a al capitán de su proceso, Héctor Chumpitaz, en un homenaje que le hicieron en 1992. (Foto: GEC).

La buena campaña de Didí con Sporting Cristal llamó la atención de los dirigentes de la federación y lo contrataron como entrenador a mitad de ese semestre, en paralelo a sus funciones con el equipo del Rímac. Con dos planteles a su cargo, el bicampeón mundial empezó su camino con la Bicolor haciendo dupla técnica con Roberto Drago.

Debutó el 14 de julio perdiendo ante Brasil por 4-3. El arquero Román Villanueva, de Alianza Lima, fue la primera víctima de su proceso, pues recibió goles increíbles esa tarde y tres días después, en otra derrota, esta vez por 4-0. Nunca más fue llamado. Un combinado del torneo local no pudo en dos partidos ante Chile (1-2 y 0-0), para luego, nuevamente con el equipo principal, lograr tres empates, dos ante Argentina (2-2 y 1-1) y el restante con México (3-3). Todos estos amistosos se jugaron en Lima.

LEE TAMBIÉN: Solano y los grandes arqueros a los que sí pudo marcarles goles

Cuatro empates y tres derrotas en el primer año serían motivos suficientes para pedir la cabeza de un entrenador de la selección hoy. Para colmo, en abril de 1969, cayó en dos amistosos más contra Brasil, uno con Perú arriba en el marcador por 2-0 de visitante. Didí enlazaba sus primeras nueve presentaciones sin ganar. Pero todo cambió cuando dejó a los celestes, luego de ganar el título del Descentralizado, y dirigir exclusivamente a la Blanquirroja.

Antes de asumir la conducción de la Bicolor, Didí fue jugador y técnico de Sporting Cristal. (Foto: Archivo Histórico El Comercio).

-La génesis de la gloria-

Perú llegó a Bogotá para el décimo amistoso de Didí al mando de la Bicolor. Era el primer regreso a esa ciudad tras la derrota que dio pie uno de los peores desastres en nuestra historia: no clasificar al Mundial de Chile 1962 a manos de la débil Colombia. A estas alturas, el brasileño había hecho jugar a 28 futbolistas probando 8 alineaciones titulares distintas; había repetido una y, en otro caso, solo cambió al arquero.

Aquel 8 de mayo de 1969, Didí decidió que Perú saldría a la cancha de ‘El Campín’ con Ottorino Sartor; Eloy Campos, Orlando De La Torre, Héctor Chumpitaz, Javier Gonzales; Ramón Mifflin, Teófilo Cubillas; Julio Baylón, Enrique Casaretto, ‘Perico’ León y ‘Cachito’ Ramírez. Nueve de ellos llegaron al Mundial de México (Sartor y Casaretto no lo hicieron, pero sí fueron campeones de la Copa América de 1975).





En medio de la lluvia y el barro, Colombia se puso adelante a los 23 minutos. ‘Tato’ Gonzales entró por derecha y remató fuerte, sorprendiendo a Sartor. El proceso de Didí parecía condenado al fracaso como las últimas versiones de la Bicolor, de resultados pobres.

Pese al estado del campo, Mifflin y Cubillas se asociaban bien con el ‘Loco’ Casaretto por izquierda, tanto así que una de esas combinaciones acabó en el empate de Oswaldo Ramírez, quien igualó el marcador a los 37’. Este fue el primer gol de ‘Cachito’ con la selección, pero los más recordados vendrían seis meses después, en la Bombonera.

Para el segundo tiempo, Roberto Chale (quien también llegó a México 70) toma el lugar de Casaretto, se ubica junto a Mifflin y permite que Cubillas suba a su puesto habitual, de segundo punta por izquierda. Ya mejor situado, el ‘Nene’ volteó el marcador a los 55’. Pedro Gonzales, otro futuro mundialista, entró para cuidar el marcador. A falta de dos minutos, ‘Perico’ León sentenció el marcador en un perfecto contragolpe.

El 3-1 no solo permitió que Didí celebre su primer triunfo al mando de Perú, sino también encontrar el camino de su filosofía de juego ideal. La base que lograría uno de los más grandes éxitos de la historia del balompié peruano ya estaba caminando, solo hacía falta el empujón final. A las dos semanas, con algunos cambios, la selección goleó 4-1 a El Salvador. La confianza había llegado para quedarse.

(Foto: Archivo Prensmart)

-La evolución táctica de ‘Didí’-

Didí confiaba tanto en el once titular que derrotó a Colombia que para un par de amistosos ante México el 20 y 22 de mayo solo cambió al arquero (Rubiños, otro mundialista meses después, por Sartor) en el primero y Perú ganó 1-0, su tercer triunfo seguido. Para el segundo juego repitió la alineación de ‘El Campín’ y los aztecas golearon 3-0 en León. Esta ciudad, irónicamente, sería nuestra base en la Copa del Mundo.

Entre las reflexiones por esa derrota, Didí no volvió a usar más esa alineación y el portero Sartor dejó de ser considerado en la etapa pre-México. Además, decidió que Rubiños sea el arquero titular, que Chale entre al once junto a Mifflin y que Cubillas no se mueva más de la línea de cuatro delanteros. La máquina ya estaba lista.

Una gran muestra de que Didí ya hasta pensaba hasta en un posible Mundial fue la siguiente prueba, ante Colombia en Lima el 18 de junio. Pese al empate a un gol, Perú jugó con el mismo once titular con el que enfrentó a Marruecos y Alemania Federal en la cita mundialista, salvo Alejandro Zegarra. Hugo Sotil, quien aún no era convocado, tomó ese lugar.

El 27 de junio, Didí dio la gran pista que había encontrado su equipo ideal. La Bicolor le ganó 1-0 a Uruguay en el Nacional con los mismos once futbolistas que jugaron ante Argentina y Bolivia en las dos primeras fechas de las Eliminatorias. Es decir, con Luis Rubiños; Pedro Gonzales, Orlando de la Torre, Héctor Chumpitaz, Nicolás Fuentes; Roberto Chale, Ramón Mifflin; Julio Baylón, Pedro León, Teófilo Cubillas y Alberto Gallardo. Una serie de lesiones y expulsiones impidió que lo repita en los cuatro partidos.

Antes del inicio de la clasificatoria, Perú jugó dos veces ante Paraguay con algunas ligeras sustituciones al once que ya tenía en mente. En el primero, el experimentado José Fernández tomó el lugar de De la Torre, Mifflin salió y Percy Rojas arrancó; en el segundo, el sobrino de ‘Lolo’ fue la única modificación. En ambos encuentros, la selección ganó 2-1. Didí tenía todo listo por ese único cupo a México que debía disputar con Argentina y Bolivia.

Didí en una práctica peruana. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

La ruta hacia el Mundial la conocemos todos. Perú le ganó 1-0 a Argentina en el debut, tras un gran pase de Héctor Chumpitaz a ‘Perico’ León. Luego, perdió 2-1 contra Bolivia en La Paz con arbitraje nefasto de Sergio Chechelev, que expulsó a Mifflin y Fuentes –casi se pierden la Copa del Mundo-, encima Pedro Gonzales quedó sentido. Todo esto obligó a que Didí rearmara su equipo.

Risco, quien no fue al Mundial, entró por Fuentes, el ‘Colorado’ Cruzado por Mifflin y Campos entró por Gonzales. Perú goleó 3-0 a Bolivia, quedando cerca de México, pero perdiendo al ‘Jet’ Gallardo por lesión. Cuando todos esperaban ver a Percy Rojas, ‘Cachito’ Ramírez fue titular en La Bombonera y quedó en la historia. Dos goles suyos nos clasificaron a la Copa del Mundo.

'Cachito' ante Argentina. (Foto: El Peruano)

Así fue el camino de Didí para encontrar su once ideal. Demoró casi un año para celebrar su primer triunfo, pero cuando lo logró, quedó en la historia de la selección peruana. Ya al año siguiente decidió escuchar el pedido de los hinchas, incluyendo a Hugo Sotil en sus llamados. El ‘Cholo’ le ganó el puesto a Baylón. Un día como hoy en 1969, el brasileño empezó su historia.

(Partidos de Didi hasta el Mundial del 70)

El 4-2 de Brasil ante Perú en cuartos de final de México 70 es considerado como uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. (Archivo: GEC).

MÁS EN DT

VIDEOS RECOMENDADOS