El año 2007 se vivía una situación algo parecida a la actual. Miles de familias se quedaron sin nada por el terremoto que azotó Pisco el 15 de agosto de ese año. Los actos de solidaridad no tardaron y las alegrías tampoco, porque tres días después Perú debutaba en el Mundial Sub 17 de Corea del Sur. Juan José Oré era el técnico de ese equipo que llegó hasta los cuartos de final y que le mostró al mundo un buen juego peruano liderado por Reimond Manco.

Los 'Jotitas' cumplieron la campaña más decente de Perú en el Sudamericano Sub 17, en 2007. (Foto: GEC)

Si bien es cierto, el mejor momento se dio en 2007, Oré ha trabajado en menores con jugadores como José Carvallo, Renzo Revoredo, ‘Chucho Chávez’, Junior Ross, entre otros. Con esta categoría no hubo éxito y el mal momento del fútbol peruano se vio reflejado en las divisiones menores que no tenían un plan a futuro. A él no le importaba “llevar conos” con tal de apoyar a su selección. Su ascenso como entrenador principal se da tras la salida de Pavoni y toma la Sub-17. Su primer acierto fue traer a Reimond Manco, a quien ya lo había enfrentado cuando defendía los colores de Venezuela en la Sub-15.

-¿Cómo se da ese contacto con él?

A Manco lo enfrentamos en un Sudamericano Sub-15 cuando era parte de Venezuela y me dijeron que era peruano. Cuando tienes un jugador con ese talento, calidad y condiciones no lo puedes dejar pasar. Él te dejaba en superioridad numérica porque se llevaba jugadores y no era egoísta.

SOLO PARA SUSCRIPTORES: El árbitro Vera y su verdad del gol que dejó fuera a Alianza de la Libertadores 2010

-Manco fue un éxito, pero… ¿qué paso después?

Manco hizo un buen Sudamericano y un buen Mundial. Él pasa al primer equipo de Alianza y es otro tema porque no le dan la misma atención que necesitan los chicos a esa edad. Ahí hubo cosas que no le hicieron nada bien.

-¿Con usted nunca tuvo problemas?

Para nada. Él rindió más de lo que nosotros pensábamos. En ese partido con Brasil fue muy clave. A él como a todos, siempre les decíamos que jueguen como ellos saben hacerlo.

La frase 'Lo justo, tío Pacori' se hizo popular tras el gol de Reimond Manco ante Brasil, en el Sudamericano Sub 17 de 2007. (Foto: AFP)

-Igual, hay jugadores que quedaron fuera de la convocatoria

Yotún se quedó fuera por un problema en la rodilla, un tema con el cartílago de crecimiento. A algunos les da más rápido y otros demoran. Advíncula también estuvo, pero el fútbol es de momentos. Danny Sánchez andaba bien y ‘Huevito’ Ruiz también, por eso optamos por ellos. Paolo Hurtado no fue parte de la nómina porque nunca lo llamaban y no lo conocía.

-Trabajar con menores es lidiar también un poco con sus problemas

Yo he pasado muchas dificultades. Sé lo que es sentir la economía cuando no hay, si uno tiene buenas personas que lo aconsejen sales adelante, si no te pierdes. Me daba cuenta cuando un chico tenía problemas, hay algunos que vienen con desconfianza y tenemos que ayudarlos para darles tranquilidad y que con talento pueden mejorar su status.

Juan José Oré junto a los campeones en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014. (USI)

-Se habla de que los clubes son los encargados de la formación y a la selección deberían ir con hábitos establecidos. ¿Se cumple eso?

Los clubes son los primeros que tienen que hacerse cargo del jugador, darle la mejor formación en todos los aspectos. Ayudarlos en todo para que el chico se dedique a lo que sabe. Cuando pasan a la selección es otro tema. Ellos tenían que saludar a todas las personas que pasaban, entrar sin aretes, llegar a la hora, siempre los esperábamos con una merienda. Después de cada entrenamiento se hacía almuerzo porque sabíamos cómo era. Si llegas tarde a una merienda, vas a llegar tarde en el mismo partido.

-El último proceso terminó de manera incierta. ¿Siente que la formación de menores en Perú ha mostrado algún avance?

La verdad que no se ha avanzado nada, todos los proyectos que se iban a hacer se cortaron. Fue un gasto inútil. Que no digan que han traído jugadores de provincia porque siempre ha sido así, en esas regiones ya no hay torneos. Se apostó por un proyecto que no se cumplió. Yo creo que seguimos en lo mismo. Cuando algo camina, en su momento dará sus frutos. Hay clubes que han mejorado, pero les cuesta invertir en menores. Alianza con Arakaki iba por buen camino. Como el caso de Kluiverth espero que hayan más. Tenemos que ir con paciencia y no verlos como gasto, sino como inversión.

Daniel Ahmed y Juan José Oré dirigieron a la Selección Peruana sub 20 y 15, respectivamente. (USI)

-¿Algo que apuntar sobre el proyecto actual?

Ojalá que le vaya bien a Arakaki, como peruano y amigo de él, espero que salga adelante.

-Tengo entendido que su salida no fue en los mejores términos, ¿qué pasó?

Me hablaron que querían seguir conmigo en el proyecto. Se acabó mi contrato y no me dieron ni las gracias. No sé por qué salí. Hasta ahora nadie ha sido valiente de decirme las cosas, si me decían la razón me iba tranquilo. Si el proceso seguía yo tenía que estar hasta que acabe todo. El proceso acabó mal. No fue la forma, no fueron claros en decirme las cosas en la cara.

Juan José Oré, técnico de Perú: “Logramos lo que nadie creía”

-La experiencia y el tiempo en la federación lo ha llevado a conocer muchos jugadores. ¿Quiénes cree pueden explotar más en la actualidad?

Me gusta la evolución de Tapia. Aquino me parece un todo terreno también. El caso de Flores y Polo que cambiaron un poco sus posiciones porque yo los ponía al centro del campo y ellos ahora destacan por los extremos. Miguel Araujo y Alejandro Duarte también han pasado por mí. El fútbol es de momentos y Gallese también lo demostró porque era suplente y se superó. Olivares es un buen jugador y quiero que explote. Pacheco ya está en Brasil y a Távara le va bien. He tenido muchos jugadores que ahora están en la selección. La categoría 94’ tenía futuro. Estaban Flores, Aquino, Cartagena, Benincasa, Ponce y eran parte de un plantel que no logró algo. Al jugador se le permite errores a los 14, pero cuando hablamos de alguien de 18 ya tiene un camino hecho. Siempre hemos tratado que estén los mejores en la selección.

Pedro Gallese fue parte del equipo que jugó el Mundial Sub 17 en el año 2007.

-En menores es aún manejable el cambio de actitudes negativas, ¿cómo trabajar ante ello?

Todos tienen problemas y hay que saber decirles las cosas para que puedan explotar. Existe talento y si lo usamos bien van a poder salir adelante. Los malos ejemplos se copian de los grandes. He conversado con muchos técnicos de menores cuando hemos viajado y existe otra mentalidad que nos falta. A los menores los comprometían y cuando tenían que jugar rendían porque tienen un referente como ejemplo.

-Difícil dejar pasar en este tema a un jugador como Jean Deza…

Con Deza hablé un poco y le decía que no desperdicie sus condiciones porque era tremendo jugador. No lo dirigí, pero he tenido la oportunidad de verlo de cerca. Gómez también tenía un trato especial por el talento que le veíamos. Es importante tener a gente que los conozca y ayudarlos.

-Para cerrar, ¿mejor recuerdo?

Lo que pasó en 2007. Ver a chicos como crecieron desde que llegaron. También recuerdo el Sudamericano Sub-15 que fue en Bolivia porque le ganamos a Colombia que era uno de los favoritos. Cómo olvidar también lo que hicimos en China en 2014, convocamos a los que estaban en buen momento y formamos una buena selección. Estamos escasos de triunfos y logros como este ayudan.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER