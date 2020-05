Cuando Sergio Markarián se encontraba al mando de la selección peruana, la posición de lateral derecho fue ocupada por alguien que no jugaba en uno de los principales equipos del país. El uruguayo convocó a muchos jugadores para que sean parte de microciclos y ahí su presencia destacó. Hablamos de Jhoel Herrera, quien actuaba en el Real Garcilaso y tras una gran campaña donde quedaron segundos en la temporada de estreno del club cusqueño en Primera División pudo vestir la Blanquirroja con más de 30 años de edad.





Para este 2020, Jhoel estuvo a punto de comenzar la pretemporada con Unión Huaral y el aislamiento social cambió sus planes. Lo que no modificó es su sentimiento hacia su deporte. “El fútbol ha sido todo para mí. Me ha dado mucha confianza para aprender a hablar, así como lo hago contigo. Me dio la familia que tengo. Ahora estoy feliz con poder terminar mi carrera en Union Huaral que ha sido parte de mi crecimiento, inicio y despegue”, nos cuenta el futbolista de 39 años.

Jhoel Herrera fue parte de la selección peruana en la era Markarián. (Foto: GEC)

Herrera descendió en el 2010 con Total Chalaco y supo tocar la gloria al año siguiente con Juan Aurich para sacarse “una mochila pesada”, como lo cataloga. Ya en el 2012, fue a Real Garcilaso para ser dirigido por Freddy García y formar un gran grupo que la temporada siguiente llegó hasta cuartos de final de la Copa Libertadores.

-¿Qué sentiste al ser parte de un equipo que sorprendió en su primera experiencia en el fútbol profesional?

El profesor Freddy García supo armar un equipo con gente de experiencia. Había compañerismo, solidaridad y nos encontramos jugadores que no teníamos continuidad en otro lado. Fuimos una familia, en los buses íbamos cantando y arengándonos. Sabíamos lo que jugábamos y lo disfrutábamos mucho.

Siendo lateral derecho de Real Garcilaso tuvo sus mejores temporadas en el fútbol peruano. (Foto: GEC).

-¿Por qué no te retiraste en el club cusqueño?

Me hubiera gustado retirarme en Real Garcilaso por los años que jugué ahí. Soy respetuoso con las decisiones de los dirigentes, el equipo no me debe nada. Fue mi despegue y mayor performance. Eso sí, es diferente lo que tú quieres de lo que te ofrecen. No podemos acusar a personas por no estar de acuerdo con tus gustos.

-Los equipos peruanos a nivel internacional no dan la talla desde ese Garcilaso que integraste.

Al fútbol peruano le falta mucho, cuando vamos al exterior la pasamos mal por la carencia de competencia y el nivel que se demuestra acá es distinto al de afuera. Pero en los últimos años algo se ha avanzado, al menos a nivel de selección.

-Por tu paso por Real Garcilaso llegas a la selección. Es imposible también olvidar aquellos ya famosos microciclos de Sergio Markarián…

Siempre para llegar a la selección hay un proceso de adaptación. En mis primeros microciclos me convocan y tuve como compañero a Claudio Pizarro. Una vez le di un pase, le tiré un rocón e igual lo bajó con una gran categoría. Estos microciclos ayudan a adaptarte al nivel de juego.

Además de jugar en la selección al lado de Claudio Pizarro, Jhoel también jugó en Cristal, Universitario y Alianza Lima. (Foto: GEC).

-¿Crees que sería bueno para el trabajo de ahora?

El trabajo de la selección es muy bueno, el futbolista nacional tiene mucho talento. El problema es que se confunde y se mete en otros temas. Fui parte de la época en que el jugador estaba distraído con otros temas y el profesor Markarián supo manejar eso para poder cambiar el concepto de las personas sobre el futbolista peruano.

-¿Algún jugador que puedas destacar ahora de la selección?

Me ha sorprendido bastante lo de ‘Oreja’ Flores, lo he enfrentado y te soy sincero que no lo veía para la selección. Ahora es uno de los modelos a seguir para los que vienen atrás. Necesitamos más jugadores como él en el tema de comportamiento y disciplina para formar parte de una selección.

Edison Flores marcó el gol de la clasificación de Perú a semifinales de la Copa América 2019. (Foto: Reuters)

-Existen también muchas indisciplinas…

Yo lo analizo como un caso de racismo, por ejemplo. Las responsabilidades son individuales y persona que discrimina a otra se le debe de castigar. Igual con el futbolista, porque está saboteando a todo el equipo. En el tenis la malogras y te perjudicas tú, pero aquí es distinto. Tú no puedes entrar a un campo de juego con un ambiente ya mermado por alguien que hizo algo extradeportivo la noche anterior.

-¿Has pensado ejercer como director técnico?

Yo soy director técnico titulado, lo hice en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino y también soy administrador deportivo titulado en la Federación Peruana de Fútbol. Ahora que he estado con niños enseñándoles, me ha gustado el tema de transmitir conocimientos por experiencia o los adquiridos que son dos cosas distintas. Ser futbolista no significa que vas a ser un buen entrenador, se necesita recorrer un camino.

-¿Formación de menores o dirigir mayores?

Estoy enfocado en menores, quiero transitar ese camino mucho más. Con Real Garcilaso me manifestaron la opción de trabajar en captación de menores. Es algo en lo que quiero seguir creciendo.

-Te sigo en Twitter y veo que eres un usuario muy activo. Tienes muestras de apoyo hasta los peores insultos. ¿Cómo sobrellevarlo?

En un inicio me afectaba bastante, pero luego volví a retomarlo porque soy una persona que le gusta las noticias concretas. A raíz que veo que la gente se identifica conmigo y posee la misma indignación por diversos temas, empiezo a usar la red de una forma más positiva. Trato en mis redes sociales de levantar la voz de quien no la tiene.

(Twitter)

-Hablas también sobre el actual gobierno, sobre política.

La gente siempre se queja de un gobierno corrupto que nos tiene más de 30 años en descuido, un sistema de salud precario, una educación paupérrima y nadie se preocupó en su momento. Hoy hay varios que ya no están y quieren dar cátedra de lo que quiere hacer ahora el gobierno y no lo hicieron cuando ellos estuvieron al mando.

-Gente que solo se cuelga de la situación y remarca los errores…

Ese tipo de cosas me indigna e indigna a todos, por eso yo las digo y dan eco. Doy un pensamiento que tienen todos y por ahí por ser futbolista mi palabra puede trascender un poco más.

-Hoy se habla de un regreso del fútbol a nivel mundial como medio de entretenimiento, pero nadie les pregunta a los futbolistas lo que piensan, si sienten que el riesgo de contagio por el coronavirus es muy alto. ¿Tú crees que debe volver el fútbol?

Yo quisiera pasar en diciembre una Navidad tranquila con mi familia. En este momento se debe poner por encima de todo a la salud. Duele sí, duele porque no tengo trabajo aún. Mi escuela de fútbol está paralizada, iba a trabajar un tema social y se canceló. Deportivamente la Liga 2 no se sabe si se va a reanudar y la situación me afecta muchísimo, pero también me pongo a pensar que es por mi bien, por el bien de mi familia, por el bien de la señora que está en la esquina trabajando.

Jhoel Herrera tuvo el mejor momento de su carrera en Real Garcilaso. (Foto: GEC)

-¿Y qué piensas de la gente que sale a las calles debido a que no tiene dinero para comprar alimentos?

Tenemos que ser un poco más empáticos. Por ahí no falta el que te dice que lo hablas porque tienes plata ahorrada, pero igual ese dinero no me va a durar toda la vida. Tengo que guerrear bien esta cuarentena para tener a toda mi familia bien y estar juntos hasta que todo esto pase. Nos vamos a tener que reestructurar de nuevo y reinventarnos porque no vamos a ser las mismas personas. Yo criticaba a mi esposa cuando me decía que me lave las manos para todo, pero hoy la vida le da la razón con situaciones de higiene que no lo veíamos tan importantes y hoy te pueden salvar la vida.

-¿Cómo te ves de acá a 10 años?

Me veo feliz, pasando el día de la madre con mi esposa, con mis hijos y pasando cumpleaños que he perdido en este tiempo. Todo trabajo es difícil, pero tienes que entender cada cosa que te pasa.

