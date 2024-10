De acuerdo a un estudio realizado por El Comercio, un total de 258 futbolistas Sub 20 hicieron su debut profesional en Primera División del 2019 al 2024. Esa cifra es importante, porque muestra el surgimiento de nuevos talentos en Liga 1 y les permite, por lo menos, abrirse paso en clubes de la máxima categoría. Sin embargo, la curva ha ido en descenso año por año hasta hoy. ¿Por qué?

Cantidad de debutantes Sub 20 en la Liga 1 por año:

Temporada Número de debutantes Sub 20 2019 59 2020 57 2021 37 2022 43 2023 42 2024 20

Si reparamos en los números, en 2019 hubo una alta cantidad de debutantes Sub 20 en la Liga 1 (un total de 59). Y era entendible, el contexto que se vivía era de éxito efímero producto de la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. Más jugadores jóvenes, contagiados y motivados por esa vorágine, querían mostrarse en un torneo que, si bien no es perfecto, estaba empoderado por la importancia que el técnico Ricardo Gareca le daba. Parecía que llegar a ese lugar no estaba tan lejano. Hoy, clara está, la sensación es totalmente diferente.

Por otro lado, la Bolsa de Minutos también era otro factor a considerar, porque obligaba a los clubes a utilizar a sus futbolistas Sub 20 para cumplir con el mínimo de 4000 minutos por temporada. Más allá de su eficiencia o no, lo que buscaba era promover la aparición de algunos nuevos rostros en el balompié profesional hasta el 2022, fecha en la que desapareció. La Liga 1 del año pasado y la de este año ya no pide Bolsa de Minutos a los clubes.

Víctor Guzmán tiene todo para ser el próximo nueve de Alianza Lima.

Considerando lo anterior y tomando como referencia los últimos seis años, la cantidad de jugadores Sub 20 que debutaron en la Liga 1 disminuyó en un 66%. Pasó de 59 debutantes de esa categoría en 2019 a solo 20 en 2024. Es decir, ni siquiera alcanza para formar dos equipos de 11 jugadores cada uno. Y si nos enfocamos en esta temporada, Sport Huancayo es el equipo con más futbolistas Sub 20 en la máxima división con tres jugadores, superando a los clubes más grandes como Sporting Cristal (2), Alianza Lima (1) y Universitario de Deportes (1).

No obstante, el detalle está en que solo dos futbolistas Sub 20 disputaron, por lo menos, la mitad de los partidos de la Liga 1 hasta hoy (ver cuadro de abajo) y ninguno de ellos es de Sport Huancayo.

Top 5 de jugadores Sub 20 con más partidos este año:

Futbolista Club Partidos jugados Goles Maxloren Castro Sporting Cristal 17 2 Hernán Lupu Alianza Atlético 15 1 Josué Torres Unión Comercio 11 0 Ian Wisdom Sporting Cristal 6 0 Víctor Guzmán Alianza Lima 4 0

Quien encabeza la lista es Maxloren Castro, joya de Sporting Cristal y titular en el equipo del técnico Guillermo Farré. El futbolista de 16 años (cumplirá 17 en diciembre) ya jugó el 50% de los partidos posibles de la Liga 1 esta temporada y registra dos goles. Su buen momento también lo ha llevado a ser considerado en la selección peruana absoluta para los partidos contra Colombia y Ecuador. Si bien no pudo jugar, estar en el radar de Jorge Fossati a su temprana edad le permite agarrar confianza y continuar su crecimiento profesional. El otro futbolista es Hernán Lupu, volante de 20 años, que también goza de continuidad en Alianza Atlético. Josué Torres de Unión Comercio cierra ese top 3.

En cuanto a los otros dos grandes, Alianza Lima solo tiene a Víctor Guzmán en esa lista, que ha disputado apenas cuatro partidos y todos en el Apertura. Por su parte, Universitario hizo debutar al Sub 20 Esteban Cruz en agosto pasado, cuando vencieron 3-1 a Deportivo Garcilaso en el Monumental por el Clausura. Lo lamentable es que ninguno ha recibido la confianza para continuar como parte del equipo principal.

¿Qué clubes hicieron debutar a más Sub 20 en los últimos seis años?

Si profundizamos todavía más las estadísticas, Sporting Cristal es el club en el que más Sub 20 debutaron en ese lapso (2019-2024) con 22 jugadores, lo que representa el 8.5% del universo analizado. Si bien parece poco, es una cifra a tener en cuenta dado que la institución rimense viene apostando en los últimos años por sus canteranos. Rafael Lutiger, Leonardo Díaz, Alejandro Pósito, Maxloren Castro son algunos de los futbolistas que han debutado con la celeste en los últimos seis años. Pero todavía es insuficiente.

Municipal y Cantolao son los equipos que escoltan a Cristal con 18 debutantes Sub 20 cada uno. A diferencia del cuadro bajopontino, ambas instituciones apostaron por jóvenes debido a su mal momento económico y no como un proyecto a largo plazo. Su intención fue salvar la categoría, pero actualmente no forman parte de la máxima división del fútbol peruano.

Por su parte, Alianza Lima y Melgar están un escalón por debajo con 17 debutantes Sub 20 cada uno; mientras que Universitario y Sport Boys también aparecen en la lista con 16 jugadores. En general, estos seis equipos son los que más contribuyeron en la aparición de futbolistas jóvenes; sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte ni pudieron consolidarse en el fútbol profesional.

Clubes que hicieron debutar a más jugadores Sub 20 (2019-2024):

Clubes Cantidad Sporting Cristal 22 Municipal 18* Cantolao 18* Alianza Lima 17 Melgar 17 Universitario 16 Sport Boys 16 Otros 134

*No continúan en Primera División

Un informe publicado por El Comercio en julio pasado revela que tres de cada 10 jugadores que debutaron en Liga 1 no tuvo continuidad al año siguiente. Y que entre 2019 y 2022 del total de jugadores que debutaron en ese lapso (más de 3 mil) solo el 35% continúa actualmente en Primera División; el 3% juega en el extranjero y el 62% no logró consolidarse en esta instancia. Cifras de terror.

Eso evidencia un escenario preocupante: no hubo la continuidad deseada entre el debut y la oportunidad de mantenerse en la máxima categoría. Ya sea por el poco talento o la falta de oportunidades, existe una tendencia que no va acorde con el ideal de desarrollo del fútbol peruano. Muchos de esos futbolistas debutantes optaron por jugar Liga 2 o están en la búsqueda de un club semiprofesional para continuar en actividad competitiva. Aquí, la Copa Perú ofrece una oportunidad para llegar al fútbol profesional, aunque su naturaleza amateur dificulta rastrear la trayectoria de todos los jugadores.

Sea como fuere, los datos son la foto del momento y la poca aparición de nuevos jugadores es un problema que es necesario colocar sobre la mesa. A veces el talento permite sobresalir, pero la falta de oportunidades terminan por sepultar cualquier esperanza de profesionalización para los más chicos.

