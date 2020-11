Alianza Lima sumó seis partidos consecutivos sin poder ganar tras las derrota ante Sport Huancayo, descendiendo así a la segunda división del fútbol peruano. Los hinchas blanquiazules exigieron respuestas por el mal momento, por ello, los directivos del equipo tuvieron que dar la cara horas después de la catástrofe que vivieron. Victor Hugo Marulanda fue uno de ellos.

El director deportivo blanquiazul conversó con Movistar Deportes y reflexionó sobre lo sucedido con el equipo a lo largo del año.

“Veía a los chicos con algún grado de desconfianza en los partidos. Yo estuve en todos los entrenamientos y veía la manera cómo el entrenador quería y visualizaba con algo pero en el partido la ejecución no era la más acertada”, explicó Marulanda.

“Acá desde la construcción, la ejecución para llegar al producto, en esos aspectos no estuvimos en porcentajes altos. Los números son demasiado fríos”.

Tras ser consultado por los culpables de las malas decisiones que se tomaron a lo largo del 2020, dijo: “No me voy a tirar para atrás en las decisiones, hoy me queda muy fácil hablar de Pablo (Bengoechea) que no está o de Mario (Salas) que no está pero eso jamás lo voy a hacer. Tengo que asumir el rol y yo estuve en esa mesa e independientemente si propuse o no, estuve y tengo que ser fiel a esa mesa”.

Alianza Lima intentará seguir en la Liga 1

Alianza Lima presentará un reclamó ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por un presunto incumplimiento de los protocolos de Sport Huancayo.

Los ‘íntimos’ protestaron por una supuesta falta de Wimar Valencia, argumentando que el estratega dejó la concentración del ‘Rojo Matador’ en la víspera del compromiso para conceder una entrevista.

