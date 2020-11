Conforme a los criterios de Saber más

El 22 de enero, 35 mil almas abarrotaron Matute para la tan anticipada Noche Blanquiazul. Tras un mercado de fichajes muy resonante y con la certeza de tener a Pablo Bengoechea en el banco, los fanáticos aliancistas se dieron cita en La Victoria para el inicio de un año que los dirigentes prometieron que sería inolvidable. Diez meses después, Alianza Lima descendió a la Liga 2. Sin lugar a dudas, un 2020 que ningún hincha del cuadro blanquiazul podrá borrar de su memoria.

“Hemos armado el equipo para clasificar a octavos de final de la Libertadores”

El 20 de enero, el director deportivo Víctor Hugo Marulanda nos recibió en Matute para conversar sobre el plantel 2020. En dicho momento, el descenso era impensable, por el contrario, se pensaba en grandeza aún con las dudas que siempre existen. El directivo íntimo afirmó que se había planteado como objetivo la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores.

Víctor Marulanda expresó que Alianza Lima ha formado un equipo "para tener la posesión del balón" | Foto: Rolly Reyna/GEC

Asimismo, preguntamos por la inversión, puesto que Alianza Lima invirtió en jugadores cuestionados como Carlos Ascues, Jean Deza o Alexi Gómez; sin embargo, Marulanda indicó que estaban “valorizando la nómina” con contratos a dos años para obtener ventas de los jugadores. Esperaba que este 2020 el equipo pueda pelear en lo más alto para conseguir vender jugadores y así recuperar las inversiones. Vale decir que el presupuesto de este año fue mayor al de los anteriores.

A inicios de año, esta fue la encuesta que realizó El Comercio en la nota de la entrevista a Marulanda

También se refirió a la ‘cultura blanquiazul’. Esto fue acuñado luego de consultar por la primera indisciplina del año: Ascues y Deza los implicados. No obstante, el dirigente afirmó que como no estaba completo el plantel, aun no estaban definidos los “códigos de disciplina del vestuario”. Ergo, no hubo sanción drástica, un mal inicio para el club íntimo.

Ya ya vemos cómo terminó todo. La mano blanda inicial llegó a rebeldía de jugadores contra algunas medidas, a indisciplinas de otros y cero conexión del cuerpo técnico con la mayoría del plantel.

Primera advertencia: Bengoechea y el mensaje que “no llegaba” al plantel

El 09 de marzo, la sala de prensa de Matute lució repleta de periodistas y fotógrafos. No develaron un fichaje, anunciaron un adiós. Pablo Bengoechea, último entrenador campeón con Alianza Lima, renunciaba al cargo. La razón: el convencimiento. A su juicio, ya no “estaba capacitado para convencer al plantel”.

El abrazo entre Pablo Bengoechea y un hincha de Alianza. (Video: Leonardo Torres)

En solo tres meses de iniciada la temporada, el uruguayo tuvo que sufrir el asedio de la prensa y de los hinchas por las múltiples indisciplinas que una tras otras eran sancionadas de manera muy leve. Tras ello, el estratega decidió dar un paso al costado, ya que no consideraba que el plantel, con elementos con Ascues, pueda cambiar su comportamiento.

Así se despidió Bengoechea de Alianza Lima

En 2017, tras el título conseguido, Francisco Duclós, entre lágrimas, nos confesó que la unión del plantel y el respeto de las jerarquías fue vital para cortar la mala racha del club íntimo. Eso se perdió este 2020. Y se perdió desde el inicio.

Segunda advertencia: el ‘Comandante’ que no consiguió encaminar al cuadro ‘íntimo’

Alianza Lima terminó décimo segundo en el Torneo Apertura. Pese a los inconvenientes por la pandemia, el certamen consiguió adaptarse y continuar con su curso con estadios vacíos .gran problema para un cuadro grande, pero que no sirva como excusa- y una serie de protocolos con la ventaja para los clubes capitalinos: todo se jugó en Lima. Sin embargo, Alianza Lima no consiguió levantar vuelo y terminó con 22 unidades ese certamen de 19 fechas.

Con Mario Salas a la cabeza y la promesa de un mejor juego, Alianza Lima siguió acumulando resultados nefastos: derrotas y empates, juego deslucido y la idea de siempre salir jugando con jugadores poco preparados para ello. Con un plantel diezmado por las numerosas salidas (Deza, Aguiar, Balboa y Rodríguez y la venta de Aldair Fuentes), tuvieron que ser los canteranos quienes ganaron mayor protagonismo en la última etapa del torneo. El descenso no estaba en el horizonte, por el contrario: el chileno creía que podía ganar la Fase 2 y pelear el campeonato.

¿Cómo trabaja las estadísticas Mario Salas? | Video: El Comercio

El ‘Comandante’, en conversación con El Comercio, develó que existían “nuevas normas de disciplina”; sin embargo, eso sonó contradictoria cuando se nombró capitán a Carlos Ascues, un jugador que había sido sancionado por temas de indisciplina a comienzos de año y fue el único en no aceptar la reducción del sueldo durante la para por la pandemia. Paradojas que terminaron costando caro.

Situación límite: Daniel Ahmed y un equipo sin respuesta

Alianza Lima consiguió una victoria contundente, quizás la más importante en el año, con Guillermo ‘Chicho’ Salas en el banquillo. Sin embargo, y ante la sorpresa de muchos, Daniel Ahmed fue el encargado de tomar las riendas del plantel profesional para lo que restaba de la Fase 2. Una decisión, que en su momento causó zozobra, hoy se entiende como inaudita.

Tras ello, Ahmed se encargó de terminar de llevar al equipo a Segunda División. Alianza hizo todos los méritos para descender: nunca supo disputar la baja. Dentro de esa última racha de cinco partidos perdidos, en los cuatro anteriores al de Sport Huancayo, no se jugó con sentido de urgencia.

Resumen: Alianza Lima vs. Sport Boys (Video:GOLPERU)

La postura del equipo daba a entender que esto se solucionaba y no había riesgo. Cuando quisieron dar marcha atrás, fue muy tarde. El cúmulo de errores desembocó en el descenso de Alianza Lima; sin embargo, el club no pierde categoría, pero sí deberá replantear su organigrama interno para no volver a caer al Fondo.

Ahmed tapó el escudo de Alianza Lima. (Foto: twitter)

