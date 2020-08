A Mario Salas le dicen ‘Comandante’ por su admiración confesada al legado de Ernesto ‘Che’ Guevara. En el fútbol también se puede ser un revolucionario, piensa este entrenador chileno de Alianza Lima. Ha llegado para que los íntimos se reencuentren con La Victoria, aunque para ello ha traído una hoja de ruta que todos deben seguir. Por supuesto que le importa ganar, sin embargo, también el “cómo” es una de sus prioridades.

-¿Cuáles son las sensaciones de Mario Salas de cara al reinicio de la Liga 1?

Me siento bien, con muchas ganas de competir. Estoy emocionado, ya quiero que el equipo juegue y medir el avance que hemos tenido.

-Usted mencionó que uno de los aspectos que lo ilusionaba era hacer feliz al hincha de Alianza Lima, ¿cuán lejos está de cumplir ello?

La felicidad va de la mano con los resultados. Esperamos que estos sean buenos desde un comienzo, quiero que Alianza gane desde el comienzo y brindarle alegrías al pueblo que está golpeado por la coyuntura.

Mario Salas debutará en la Liga 1 enfrentando a Sporting Cristal. (Foto: Movistar Deportes)

-¿Ganar es lo único importante o lo más importante dentro de otras variables?

Creo que ganar es muy importante pero no es lo único. Me preocupa y me gusta mucho el proceso que te lleva a ganar. Siento que no es una cuestión del azar, es producto de lo que haces durante el camino, requiere planificación y acciones concretas. No me interesa ganar por ganar, quiero hacerlo en base a una idea y en cómo se va construyendo. No voy a cambiar mi idea de ello a costa de cualquier precio. Muchas veces el proceso es más importante que el resultado mismo.

-En cuanto a la convivencia del plantel, ¿ya existe la cohesión necesaria para que el equipo plasme una idea de juego?

La cohesión es algo que se trabaja todos los días. No podemos pensar en que si ahora estamos bien, en armonía, vaya a ser igual hasta fin de año. Es un tema importante, todos los ambientes laborales requieren un espacio óptimo para desempeñarse, el fútbol no es ajeno a ello. Surgirán problemas e imprevistos, pero buscaremos estar sólidos para afrontar ello.

¿Cómo está la convivencia de Alianza Lima? Salas respondió a El Comercio | Video: Leonardo Torres

-Sobre los inconvenientes, el primero se presentó de inmediato. ¿Fastidia trabajar con incertidumbre?

Nosotros tratamos de ser lo más concretos posibles, aunque sea difícil en estos momentos. Trabajamos con certezas que se van modificando a lo largo del tiempo. Para nosotros es muy importante el día a día. La incertidumbre pasa a segundo plano cuando tienes al plantel completo y puedas trabajar. El hecho de estar en medio de una pandemia nos hace reflexionar y ponderar lo que estamos viviendo.

-Las circunstancias del campeonato harán que debute a ante su ex equipo, Sporting Cristal, ¿le genera algo especial o es un partido más?

Lógico que genera. Es un club al cual estimo mucho y de todas maneras impacta en mí. Pero uno que lleva tanto tiempo en el fútbol que estas situaciones ya las he vivido y seguramente las volveré a experimentar en el futuro; es parte del juego, de la profesión. Lo que hicimos en Cristal ya pasó, quedará en la historia pero ahora lo que acapara toda la atención y energía es Alianza Lima. Sentimos que estamos siendo parte de un proyecto que será grandioso para la institución.

¿Qué le genera debutar frente a SC? Mario Salas le respondió a El Comercio | Video: Leonardo Torres

-¿Alexi Gómez será lateral o extremo?

Siento que puede hacer ambas funciones. Vamos a ver en dónde termina jugando, aun no defino el equipo. Partimos que es lateral. Podemos usarlo de interior por izquierda o extremo de ambos lados. Ello va a responder a las situaciones de juego.

-¿Carlos Ascues será volante o jugará como central?

En ese caso es más definido. Pasa por todos los puestos de la volante, entendiendo también que tenemos una cantidad de centrales que lo hacen muy bien.

-Entiendo que usted es un técnico detallista y apasionado, ¿cuál es la importancia que le da a la estadística y cuál es el manejo que le da?

No mucho, la verdad. No me dejo referenciar demasiado por situaciones estadísticas. En cuestión de números y mediciones específicas, por ahí sí, pero en partidos ganados o ese tipo de evaluaciones, no. Me dejo llevar por el presente. Para el proceso selectivo si es importante el tema estadístico, nos brinda parámetros para analizar y definir mejor.

¿Cómo trabaja las estadísticas Mario Salas? | Video: El Comercio

-¿Tampoco utiliza las mediciones internas para evaluar el posible XI del siguiente partido?

Consideramos esas métricas pero no para definir si uno juega o no. Consideramos que hay aspectos más importantes que las distancias recorridas por uno u otro. Le doy más valor a los aspectos cualitativos. A lo mejor hay un volante ofensivo que en la estadística es el que “peor jugó” porque fue el que más pases erró. De 10 intentos, falló en 7, pero resulta que dos de los tres completos terminaron en goles; entonces hay que saber interpretar esa data. Valoramos mucho su desempeño en cuanto a lo táctico y estratégico en cada partido.

-¿Parten con desventaja por no jugar esta fecha?

No lo consideramos así. Nos tocó de esa manera y debemos adaptarnos a ello. Tampoco es una ventaja para los rivales, no me genera preocupación.

Así fue la molestia de Mario Salas en Alianza Lima vs. Municipal. (Video: GOLPERU)

-Teniendo en cuenta que usted busca equipos intensos, ¿Rinaldo Cruzado es un jugador que puede limitar la dinámica del equipo?

No estoy de acuerdo para nada con ello. Siento que Rinaldo es un jugador con una gran experiencia, algo innegable y un aspecto que nos da una ventaja tremenda. No todos los equipos tienen capitanes como él. En cuanto a lo futbolístico, también representa una ventaja sustancia, es un volante muy técnico que se ha adaptado a lo que nosotros queremos. Será muy importante para nosotros dentro y fuera del campo.

-Usted siempre ha preferido jugar con un solo delantero, que en este caso sería Patricio, ¿el suplente natural será Gonzalo Sánchez?

Beto Da Silva y Zúñiga son jugadores distintos pero también son de área. Son distintas características de centro delantero. No tengo claro quién será el titular, eso te adelanto. Le doy mucho valor a los días de trabajo. Si bien Patricio lo ha hecho bastante bien, Beto y Gonzalo también. No considero que Da Silva no sea un 9, que no sea tan referencia no lo aleja de esa posición.

-Alianza recibió 8 goles en 6 partidos en el Torneo Apertura, tras lo trabajado en estas semanas, ¿cómo evalúa el sistema defensivo?

La prueba real de la defensa se da en el partido oficial. Lo hemos trabajado bien, hemos visto evolución pero la única forma de conocerlo es el fin de semana frente a Sporting Cristal. La información que tenemos de los amistosos y de los partidos de práctica no se asemejan a un partido por los puntos, pero estamos preparados para el reto.

-¿Cuál es el trato que tiene con los jugadores?

Soy una persona que me relaciono con ellos de distintas formas: personal y grupal. Trato de relacionarme mucho con ellos.

-¿Qué opinión le merece el calendario tan apretado que tendrán a partir del próximo mes?

Es lo que hay, es como está y no podemos tener injerencia sobre el mismo. Trato de adaptarme a ello y buscar soluciones para la seguidilla de partidos. Es cierto que tenemos un plantel amplio, cualitativamente muy rico, y tendremos que sacar lo mejor de todos para estar bien.

Mario Salas trata de dar el ejemplo cumpliendo con todos los protocolos de sanidad. (Foto: Alianza Lima).

-¿Cuál será la prioridad, la Libertadores o el Apertura?

Tenemos objetivos trazados, tanto institucionales y también a nivel de equipo, en ambos casos no puedo develarlos. Asimismo, puedo decirte que no hay objetivo más grande que encarar el siguiente partido y tratar de ganarlo. Para ello debemos trabajar mucho y conseguir ser un equipo especial.

-En su presentación para las redes sociales del club admitió que estaba leyendo el libro ‘Capitanes’. Indicó que el liderazgo es muy importante para conseguir éxitos deportivos, ¿quiénes son los líderes de Alianza Lima?

En el club tenemos varios: Leao, Rinaldo, Alberto, Lucho (Aguiar); Alianza tiene líderes positivos. No solo el que lleva la cinta de capitán, el libro se refiere a las influencias de las personalidades en el equipo. En ese aspecto, tenemos capitanes que suman mucho.

-Bengoechea mencionó que Alianza tiene un gran plantel pero su discurso no llegaba al equipo, ¿usted cree que su mensaje ya ahondó en los jugadores?

No me gusta pronunciarme sobre los entrenadores anteriores. No contestaré esa pregunta.

-¿Cuál es el valor que le dará al aspecto psicológico en el club?

Un valor muy alto. El tema psicoemocional es trascendental en la metodología de trabajo y en las relaciones con las personas con las que trabajas.

Mario Salas. (Foto: Alianza Lima)

¿Hay nuevos códigos disciplinarios?

De alguna forma hemos establecido ciertas normas que son internas y no puedo develarlas. Alianza ha tomado muchas decisiones en cuanto a altas y bajas y en todas he sido consultado y he estado de acuerdo.

-Usted se ha identificado como un gran lector y una persona que busca darle sentido a sus lecturas con el fútbol, ¿qué está leyendo ahora?

Me ha encantado y es algo que estoy leyendo desde hace poco es la Biblia. Lo hago muy seguido y trato de relacionarlo con los jugadores.

-La última, ¿cómo se ve a fin de año?

No me gusta hacer proyecciones, aparte del momento en el que estamos, es un factor adicional para negarme a dar una proyección. Siento que el día a día es muy importante, quiero vivir con mucha intensidad el presente: estrujarlo, trabajarlo y vivirlo a mil.

