Alianza Lima vs. Melgar: las tendencias del equipo de Pablo Bengoechea jugando en altura | VIDEO ¿Sería una sorpresa si juega Janio Posito en Arequipa? Pues no, lo ha hecho en nueve de los once partidos en altura de Alianza Lima en esta temporada. Repasamos las tendencias del equipo blanquiazul jugando en dicha condición

Alianza Lima ha disputado once partidos en altura en este año: 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas. | Foto: Francisco Neyra/GEC