Alianza - Sport Boys en vivo

Alianza Lima recibe a Sport Boys del Callao en un duelo destacado de la duodécima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Sigue la transmisión minuto a minuto aquí.

A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA VS SPORT BOYS

Según la programación de la fecha, el partido se juega el jueves 18 de abril de 2024 desde las 8:00 de la noche (hora peruana) en el estadio Nacional.

DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS SPORT BOYS

El partido Alianza Lima vs Sport Boys se puede seguir por televisión a través del canal Liga 1 Max en DirecTV, Claro TV y Best Cable. Por internet se puede ver a través de DirecTV GO (DGO) y Liga1 Play.