Alianza Lima fue el trampolín de André Carrillo al fútbol del exterior. El delantero debutó con la camiseta blanquiazul en 2009, pero recién se hizo notar en los dos siguientes años. Así, en 2011, el jugador cerró un acuerdo para jugar en Sporting Lisboa de Portugal y desde entonces se ha mantenido en el extranjero.

En su momento, la ‘Culebra’ admitió que le gustaría volver a Perú para vestir otra vez la casaca íntima y pelear por campeonatos. Sin embargo, de un tiempo hasta aquí, la situación cambió. El extremo de Al Hilal manifestó que un eventual retorno a nuestro país pasaría por un exhaustivo proceso de análisis en el que la opinión de su familia tendrá un peso importante.

“Alianza siempre está presente y dije que quería volver si estaba en buenas condiciones. Pero sé que no es fácil tomar esa decisión porque pasa por el tema económico. También la calidad de vida porque en Lima no podría tener una vida que me gusta”, expresó Carrillo, quien prácticamente la ha cerrado la puerta al club victoriano por los factores mencionados.

En la misma línea, el atacante recordó una experiencia negativa en una de sus últimas visitas a Lima para jugar por la selección peruana. “Hablaron muchas cosas de mí cuando yo estuve comiendo en un restaurante y me involucraron en cosas que no tiene nada que ver. Inventan cosas con mala intención y al final la familia es la que más sufre”, sostuvo en ESPN Perú.

Siguiendo con su presente y futuro, Carrillo agregó: “Tengo año y medio de contrato y estoy muy contento. No sabría decirte si me veo mucho o poco tiempo aquí, pues hoy estoy aquí y luego puedo estar en otro. Quiero seguir ganando títulos, seguir jugando. Cuando ya no esté cómodo o no me tomen en cuenta, buscaría algo nuevo. Quizás por Europa o el Medio Oriente, tengo que evaluar”, expresó.

El título de Alianza Lima

Como buen hincha de Alianza Lima, Carrillo está feliz por la conquista de la Liga 1. Pese a que no pudo ver la segunda definición contra Sporting Cristal, el futbolista de la Bicolor festejó y también se comunicó con algunos de los integrantes del plantel ganador de la temporada 2021 del campeonato peruano.

“Lo viví súper bien. El segundo partido no lo seguí porque era muy tarde y con tres hijos es complicado madrugar. Estoy muy contento por Jefferson (Farfán), Wilmer Aguirre, Hernán Barcos, quien marcó gol en la final. Le mandé un mensaje a (Josepmir) Ballón por el año complicado que tuvo. Pero cómo es el fútbol, que el año pasado fue criticado y este año con la cinta de capitán levantando la copa”, cerró.